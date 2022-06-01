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Формулировку статьи Уголовного кодекса о примирении с потерпевшим решено упростить

Формулировку статьи Уголовного кодекса о примирении с потерпевшим решено упростить

Верховный Совет принял в первом чтении изменения в Уголовный кодекс ПМР. Инициатором внесения изменений выступил Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

В действующем ныне Уголовном кодексе есть статья, которая устанавливает, что уголовное дело по факту преступления небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью, может быть прекращено, если человек, его совершивший, примирился с потерпевшим, загладил причиненный вред и оплатил судебные издержки, передает novostipmr.com.

Причем, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, формулировка статьи слишком сложна. По ее смыслу прекратить дело можно неограниченное количество раз, в том числе на лиц, ранее судимых. При этом требуется учитывать личность правонарушителя, однако, как показала практика, делается это далеко не всегда.

В связи с этим Прокурор ПМР предложил упростить формулировку статьи, взяв за основу формулировку положения Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с ним на освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим может только человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью, либо несовершеннолетний, который совершил преступление, наказание за которое не превышает 7 лет лишения свободы.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, новая формулировка проще и не вызовет трудности в трактовке или применении на практике.
novostipmr.com
  • Сегодня, 20:25
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