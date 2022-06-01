В соответствии с Законом ПМР «О бюджетной системе в ПМР» Министерство экономического развития подготовило проект распоряжения Правительства «О проекте постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики на 2023 год». Основные параметры этого документа озвучил в ходе очередного заседания Правительства Сергей Оболоник.
Заместитель председателя Правительства – министр экономического развития обратил внимание, что разработка прогноза осуществлялась в условиях крайне негативного внешнего фона. Запланировать что-либо сейчас очень сложно, однако с учетом требований закона документ был подготовлен, сообщается на сайте Минфина.
По данным прошлого года, на восточное направление приходилась значимая часть внешнеторгового оборота республики, но из-за дестабилизации региональной обстановки продажи приднестровского бизнеса от индивидуальных предпринимателей до крупнейших организаций заметно снизились.
Касательно текущего года предполагается, что объем индустриального сектора продолжит сокращаться. В первую очередь могут пострадать предприятия легкой и электротехнической промышленностей, машиностроения, которые экспортируют свою продукцию в Россию и Украину. Стабильность работы металлургической отрасли будет зависеть от решения вопроса с выдачей постоянных экологических разрешительных документов со стороны Молдовы.
Что касается розничной торговли, то она может сложиться в пределах базисного значения. Ее дальнейшее развитие будет определяться состоянием потребительского спроса и ситуации, связанной с инфляционным фоном.
Предполагается, что объемы инвестиционных вложений могут сократиться.
Если в дальнейшем не будет наблюдаться внешних шоков, то на 2023 год рассматриваются восстановительные процессы по объему промышленного производства. Ключевой фактор в этом вопросе – сохранение поставок энергоресурсов на рынок Молдовы, а также стабильность отгрузки металлов на экспорт в основные страны-партнеры.
«В сельском хозяйстве на фоне сохранения всех основных мер государственной поддержки, в том числе в части развития мелиоративного комплекса, а также переработки сельскохозяйственной продукции, ожидается формирование валового выпуска отрасли на уровне 2019, 2021 годов, или +12% в номинальном выражении к оценке 2022 года. Иными словами, 2023 году мы закладываем нормальные показатели по урожаю. Ожидается умеренный восстановительный прирост показателей внешней торговли», — отметил Сергей Оболоник. Он также добавил, что может вырасти розничный товарооборот и объем ВВП — один из ключевых макроэкономических показателей.
В минэкономразвития считают, что сценарий прогноза на 2023 год сможет стать реальным только при наличии некоторых основополагающих факторов. Например, если будет возможность осуществлять внешнеэкономическую деятельность, проводить платежно-расчетные операции с зарубежными контрагентами, а также при сохранении бесперебойного газоснабжения и стабильной работы металлургической отрасли.
Сергей Оболоник отметил, что большинство крупнейших хозяйствующих субъектов по представленным расчетам показателей видят риски в объективности и корректности, поскольку в нынешнее время сложно предсказать, какой будет экономическая ситуация даже в ближайшем будущем.
Поддержал слова министра и президент СПАПП Юрий Чебан: «Действительно, что касается прогнозного развития событий по реальному сектору экономики на следующую половину года, то, исходя из внешнего положения на рынках, ситуация слабопрогнозируемая . Плюс на это еще и накладываются барьеры со стороны Молдовы. Предприятия просто пока не располагают высокой степенью доказательности того, что этот прогноз будет подтвержден».
Председатель Правительства Александр Розенберг отметил, что прогноз социально-экономического развития ПМР на 2023 год очень важен для республики. Документ был подготовлен согласно поправкам в действующее законодательство, но в рамках тех параметров, которые можно сегодня хотя бы минимально спрогнозировать, учитывая ситуацию в республике и в мире в целом.
«Из-за того, что правила на внешних рынках меняются чуть ли не каждую минуту, спрогнозировать что-либо действительно очень сложно», — считает Александр Розенберг.
Проект распоряжения Правительства был принят единогласно и направлен на рассмотрение в Верховный Совет. mer.gospmr.org