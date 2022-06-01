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В Межведомственный электронный документооборот включат малый и средний бизнес

В Межведомственный электронный документооборот включат малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес скоро включат в государственную информационную систему «Межведомственный электронный документооборот». Напомним: с 2017 года Правительство работает над внедрением системы. Сейчас к ней подключены все органы госвласти. Это экономит время и финансы, а также делает более прозрачным сам процесс: в системе всегда видно, во сколько документ был отправлен, кем получен и у кого находится в работе.

«Все в этой системе освоились и сейчас на заседании Координационного совета, на встречах с общественниками и представителями предпринимательских кругов всё чаще стали поднимать вопрос о том, что им тоже было бы интересно принять участие в электронном документообороте. И такая возможность появилась благодаря программному обеспечению, которое было разработано ГУП "РИЦ". Они создали программу EDoc», – рассказал ИА "Новости Приднестровья" советник заместителя председателя Правительства Андрей Чорба.

Программа бесплатная, её можно скачать на сайте республиканского расчётного информационного центра в разделе «Программное обеспечение». Скачанное на компьютер, это приложение позволяет создать полноценный электронный документ, которым обмениваются между собой органы госвласти.

«Можно создать шаблон – профиль. Можно настроить документ под себя: вбить название нашей организации, должность и ФИО руководителя, загрузить эмблему организации, если она есть, нужные реквизиты. Потом вбиваем исходящий номер, дату документа и т. д. Программу уже используют: в частности, уже поступали обращения от общественных организаций. Их уже рассматривали органы власти и отвечали на них. На самом деле, это удобно: один раз настроить и потом постоянно пользоваться», – разъясняет Андрей Чорба.

Программой может пользоваться любой: начиная с любого гражданина и заканчивая фирмой или индивидуальным предпринимателем. Если есть усиленная квалифицированная электронная подпись, то получается полный аналог обычного документа. Его можно направлять по электронной почте во все исполнительные органы власти, например в госадминистрацию, если есть какой-то вопрос. При получении такого документа в формате xml (обязательно с электронной подписью) его регистрируют как обычный входящий документ и рассматривают в установленном порядке.

Такой документ нужно направлять через электронную почту, а вот чтобы переслать его внутри системы Межведомственного документооборота, нужен доступ в неё.

«Сейчас Минцифры разрабатывает отдельный шлюз – именно в ГИС "МЭД". Он позволит предпринимателям – среднему и малому бизнесу – обмениваться электронными документами прямо в той же программе, что и органы госвласти. В чем разница: сейчас если мы такой шаблон получим на электронную почту в канцелярии, нам нужно будет его сохранить и добавить в нашу программу, а когда будет шлюз, он сразу будет появляться в программе», – рассказал советник зампреда Правительства.

Для предпринимателя это означает экономию времени, денег и усилий. Органам власти тоже будет удобнее – станет меньше бумажных документов. Большая часть из них сейчас – это как раз обращения граждан и хозяйствующих субъектов, которые поступают в достаточно большом объёме Каждый такой документ нужно отсканировать и уже потом в цифровом виде добавлять в программу для работы с ним.

Первоначально задачей, которая ставилась при разработке системы Межведомственного документооборота, было перевести на работу в цифре только органы госвласти. Это было нужно, чтобы в том числе сократить число бумажных документов, которые требуют от граждан.

«Эта цель достигнута, потому что в прошлом году мы уже подключили даже советы народных депутатов, территориальные избирательные комиссии и суды. Сегодня электронным документооборотом охвачены практически все госорганы», – отмечает Андрей Чорба.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:44
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