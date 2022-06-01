По словам главы МИД непризнанной республики, Кишинев делает все, чтобы создать напряжение между Молдавией и Приднестровьем Молдова и Приднестровье имеют разные ценности и разную идентичность, поэтому объединить их практически невозможно. Об этом заявил в четверг в эфире телеканала "Россия-24" глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
"Очевиден водораздел между нашими обществами и нашими государствами. У нас разная идентичность. Молдова построила из своего государства второе румынское государство во всех смыслах. И, конечно же, перспективы евроинтеграции очень туманны, но стать каким-то довеском и частью Румынии, еще больше укрепить взаимоотношения с Румынией - здесь молдавское руководство работает очень активно. Нас объединить практически невозможно, потому что у нас разные ценности, разная история, разные приоритеты", - сказал он, передает ТАСС.
Власти Молдовы делают все, чтобы создать напряжение между Кишиневом и Тирасполем, выбранный ими курс означает полный разрыв с Приднестровьем, заявил Игнатьев.
"Руководство Молдовы может делать разные заявления, но на практике сшить и объединить эти два государства и два общества невозможно. Наоборот, они делают все, чтобы их разъединить и создать напряжение. Это касается экономической блокады, разрыва экономических связей и культурной и информационной [сферы]. Тенденция в Молдове, которая продвигается действующей властью, означает полный и тотальный разрыв отношений с Приднестровьем. Руководство Молдовы должно признать, что если они определились со своим выбором, не спрашивая жителей Приднестровья, тогда им необходимо сесть за стол переговоров, подписать с нами мирное соглашение, признать друг друга взаимно и закрыть этот конфликт", - сказал он.
Игнатьев добавил, что контакты между Тирасполем и Кишиневом проходят на разных уровнях, но переговоров как таковых нет. "Это касается международного формата "5+2" и встреч на высшем уровне. Напомню, что молдавское руководство за последние годы просто убегает от Приднестровья, отказывается от диалога. Несколько персональных обращений было направлено президентом Приднестровья в адрес госпожи [президента Молдовы] Майи Санду с призывом сесть за стол переговоров с конкретной повесткой, с теми вопросами, которые должны быть решены во имя интересов людей, улучшения их жизни, социально-гуманитарного положения. Молдавская сторона игнорирует эту возможность, переговорный процесс тоже стагнирует, поскольку проблемы не решены. Это свобода передвижения, доставка лекарственных препаратов в Приднестровье, которая блокируется, создаются трудности для работы экономических агентов - банковско-финансовая сфера Приднестровья тоже заблокирована", - пояснил глава МИД.
Он добавил, что на этом фоне депутат от правящей партии Оазу Нантой 21 числа обратился в Конституционный суд Молдавии с призывом дать толкование положению о том, что имеет место узурпация властных полномочий со стороны представителей Приднестровья и необходимо активизировать работу по привлечению их к уголовной ответственности. "Это, наверное, ответ на все вопросы о том, готова ли молдавская сторона к реальным переговорам", - подчеркнул Игнатьев.
"Евроимитация" Молдавии
Молдова не готова вести переговоры с Приднестровьем и вместо этого занимается имитацией евроинтеграции, заявил Игнатьев.
"Молдавская сторона, безусловно, не готова и даже боится переговоров, потому что их позиция очень слабая. Им нечего предложить, они сами сорвали все, что только можно сорвать, не исполнили порядка 180 соглашений, которые мы подписали более чем за четверть века. И сегодня они занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье, в том числе гражданам Молдовы", - сказал он.
Переговоры Молдавии и Приднестровья
Переговоры в формате "5+2" стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдове. Посредники призывают стороны к выполнению обязательств, взятых ими по итогам встреч в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году. Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать. Нереализованными, в частности, остаются такие обязательства, как отказ от взаимного уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между двумя берегами Днестра, выработка механизма гарантий исполнения достигаемых договоренностей.
Президент Молдовы Майя Санду после избрания на этот пост в 2020 году сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и объявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, как это делали ее предшественники. tass.ru