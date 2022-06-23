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Лидеры НАТО на саммите объявят о новом размещении сил в Европе
На предстоящем саммите Североатлантического альянса, который состоится в Мадриде, лидеры НАТО объявят о новом размещении сил в Европе и обсудят новую стратегию действия альянса.
По словам представителя Белого дома, эти действия будут направлены на усиление обороны и сдерживания, пишет mk.ru.
«Лидеры НАТО расскажут о новых обязательствах по размещению сил в Европе для сдерживания и усиления обороны НАТО», - отметил чиновник в ходе телефонного брифинга.
Он уточнил, что в настоящий момент наиболее серьезной и немедленной угрозой для НАТО остается Россия.
mk.ru
- Сегодня, 10:58
- DTV
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