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Минтруд России представил проект бюджета Пенсионного фонда с ростом маткапитала

Минтруд России представил проект бюджета Пенсионного фонда с ростом маткапитала

Размер материнского капитала на первого ребенка к 2025 году может вырасти до 680 тысяч рублей, на второго — почти до 900 тысяч, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР), разработанного Министерством труда и соцзащиты.

"В 2023 году — на рождение 1-го ребенка 616,3 тысячи рублей и на 2-го — 814,4 тысячи рублей; в 2024 году — на рождение 1-го ребенка 653,9 тысячи рублей и на 2-го — 864,1 тысячи рублей; в 2025 году — на рождение 1-го ребенка 680,1 тысячи рублей и на 2-го — 898,7 тысячи рублей", — приводятся в документе прогнозируемые суммы, рассчитанные с учетом индексации, передает ria.ru.

Проектом также предусматривается сохранение пособия в десять тысяч рублей родителю или опекуну ребенка-инвалида. Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям россиян и социальных пособий на погребение определены с учетом ежегодного увеличения с 1 февраля, исходя из роста потребительских цен за предыдущий год: в 2023-м на 17,5%, в 2024 году — на 6,1%, в 2025-м — на четыре процента.

Также расходы на выплаты накопительных пенсий в 2023 году запланированы в сумме 4,9 миллиарда рублей, в 2024-2025 годах — 6,8 миллиарда рублей и 8,9 миллиарда рублей соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2023-м предусмотрено 27,9 миллиарда рублей, а в 2024-2025 годах — 28,1 миллиарда и 28,9 миллиарда, добавляется в документе.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
ria.ru
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