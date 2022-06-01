Сегодня в Бендерах прошло заседание Объединенной контрольной комиссии. Делегации заслушали два доклада, отражающие обстановку в Зоне безопасности с 11 по 24 мая.
Сдача оружия
Как сообщает novostipmr.com, за этот период саперам дважды пришлось изымать боеприпасы в Зоне безопасности. 15 мая в Дубоссарах нашли противотанковую мину, а 19 мая рядом с Бендерским микрорайоном Северным обнаружены две гранаты, 3 запала и несколько сот патронов различных калибров. Боеприпасы были изъяты и сданы для проведения экспертиз и уничтожения в установленном порядке.
Вкладыши на ношение оружия в Зоне безопасности
Отмечены в докладах и мероприятия, которые применяются властями Приднестровья в рамках противодействия антитеррористической опасности. В частности, как отметил сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков, сократилось количество зафиксированных военными наблюдателями случаев, когда сотрудники, которые несут службу на постах правоохранительных органов, не имеют вкладышей на право ношения оружия в Зоне безопасности. По словам главы приднестровской делегации, оружие для несения службы выдается местными городскими и районными органами внутренних дел. Вкладыши на право ношения этого оружия в Зоне безопасности должны выдаваться Объединенным военным командованием. Однако в Бендерах и отчасти в Рыбнице и Слободзее с этим возникли проблемы.
«Когда мы пытались установить, в чем причина, почему правоохранительные органы выполняют свои задачи в Зоне безопасности без вкладышей, ответ оказался очевиден: их выдача блокируется старшим воинским начальником от Молдовы, - отметил Олег Беляков. - Есть определенные подвижки, по докладам мы видим, что таких случаев становится все меньше, то есть с некой периодичностью эти вкладыши все же поступают в горрайорганы и выдаются на посты для несения службы».
В целом, подчеркнул Олег Беляков, обстановка в Зоне безопасности находится под контролем Совместных миротворческих сил, каких-либо признаков приготовления сторон к ведению боевых действий военные наблюдатели не выявили.
Молдова блокировала выезд наблюдателей на место теракта
Делегация Приднестровья распространила в ОКК ответ на обращение делегации Республики Молдова по поводу террористического акта на территории 1-го мотострелкового батальона, дислоцированного в селе Владимировка, который имел место 5 июня. Напомним, что тогда молдавская сторона в Объединенном военном командовании заблокировала выезд военных наблюдателей. В обращении подчеркивается, что в данном случае военные наблюдатели запрашивались в связи с нападением на одно из подразделений Совместных миротворческих сил.
«Молдавская сторона считает, что это не территория Зоны безопасности, что военные наблюдатели не должны были выезжать, - отметил Олег Беляков. - Но как относиться к тому, что идет покушение на батальон, который хоть и дислоцируется в населенном пункте Владимировка, но входит в состав Совместных миротворческих сил? А если такие действия будут предприняты в отношении других подразделений – как в этом случае действовать? Мы считаем однозначно, что наши органы – Объединенное военное командование, военные наблюдатели, должны были оценить опасность того, что произошло, и дать соответствующие рекомендации в части недопущения того, чтобы это случилось в дальнейшем».
Оценивая заседание в целом, Олег Беляков отметил, что в работе ОКК наметился определенный прогресс. Появилось определенное взаимодействие между сторонами в том, что касается ситуации, вызванной террористической угрозой.
«Все прекрасно понимают, что беда не приходит одна. Общими усилиями мы можем сделать все, для того чтобы поддерживать мир и безопасность как в Зоне безопасности, так и на прилегающих территориях», - подчеркнул Олег Беляков. novostipmr.com