Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку обезьяньей оспы пандемией. Об этом сообщает пресс-служба организации.
ВСЗ призвала Всемирную организацию здравоохранения на заседании, которое состоится в четверг, 23 июня, принять немедленные и эффективные действия, чтобы предотвратить распространение заболевания, передает gazeta.ru.
«ВОЗ» должна срочно объявить собственную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Приняв незамедлительные меры, мы сможем контролировать вспышки. Действия, необходимые сейчас, требуют только четкого информирования о симптомах, доступного тестирования и отслеживания контактов и карантин», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уже подтверждено 3417 случаев обезьяньей оспы, зарегистрированных в 58 странах. В связи с этим организация приняла решение объявить пандемию.