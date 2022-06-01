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Авиакомпания-лоукостер возобновляет прямые рейсы из/в Кишинев в 16 городов мира: Билеты уже в продаже
Авиакомпания Wizz Air заявила о возобновлении 16 прямых рейсов в Кишинев и из Кишинева.
Как объявила лоукост компания, маршруты в/из Кишинева будут осущесвляться в следующие города:
Барселона, Берлин, Базель, Париж Бёве, Брюссель Шарлеруа, Дортмунд, Эйндховен, Мемминген, Гамбург, Ларнака, Ливерпуль, Прага, Турин, Венеция Тревизо, Вена, Верона.
Авиабилеты на эти рейсы уже доступны для продажи на официальном сайте компании.
- Сегодня, 21:21
- DTV
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