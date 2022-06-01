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Фрукты, ягоды, виноград — экспорт без ограничений

Фрукты, ягоды, виноград — экспорт без ограничений

Государственный таможенный комитет ПМР информирует сельхозпроизводителей и потенциальных экспортеров сельхозпродукции об очередном решении Специальной комиссии при Правительстве Приднестровья по регулированию вывоза отдельных категорий продовольственных товаров.

До особого решения Спецкомиссии установлена возможность вывоза из Приднестровья без ограничений в соответствии с таможенной процедурой экспорта следующих товаров:

- виноград свежий

- абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие

— малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода.
  • Сегодня, 21:33
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