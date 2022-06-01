Власти Молдовы пытаются предпринять "отмену всего русского", как это делают на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии, показанном в четверг.
"К сожалению, сейчас в Молдове пытаются предпринять такую же [как на Украине] отмену всего русского. Президент [Майя Санду] подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это печально", - сказал министр, пишет ТАСС.
В среду в Молдове вступил в силу закон о запрете трансляции новостных программ из России - документ, который утвердил парламент и подписала Санду.
В конце февраля этого года парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение сроком на 60 дней в связи с событиями на Украине. На этот период были введены ограничения в отношении телепередач из России. Кроме того, был заблокирован новостной сайт "Sputnik Молдова" и ряд других ресурсов. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.
Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным. В предвзятом отношении к СМИ на фоне событий на Украине проевропейские власти Молдовы обвинила оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова