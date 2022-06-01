Украина и Молдова договорились восстановить железнодорожное сообщение между двумя странами. Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Молдовы.
"Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) - Бессарабка (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении, передает korrespondent.net.
При этом отмечается, что Молдова планирует экспортировать и импортировать товары после возобновления железнодорожного сообщения через украинский порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.
Также Мининфраструктуры добавляет, что Молдова построит 1,2 км путей, а Украина - около 23 км.
Ранее сообщалось, что Украина начнет поставки электроэнергии в Молдову. Энергоатом планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене 77 долларов за 1 МВт-час.
Напомним, Украина и Молдова вместе преодолели путь интеграции с европейской ENTSO-E. Энергосистемы обеих стран были полностью синхронизированы с энергосетью континентальной Европы в середине марта 2022 года. korrespondent.net