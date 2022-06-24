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Ким Чен Ын приказал усилить боеготовность вооруженных сил КНДР

Ким Чен Ын приказал усилить боеготовность вооруженных сил КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын указал на необходимость наращивать оборонный потенциал страны для того, чтобы противостоять вмешательству извне. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Армия должна поддержать военно-стратегические инициативы ЦК, чтобы всесторонне упрочить самооборонную мощь, позволяющую одержать абсолютный верх над любым противником и защитить достоинство великой нашей Родины и благополучие великого нашего народа», — объявил он в ходе очередного заседания правящей партии.

На собрании были определены основные задачи по усилению военного комплекса республики, в том числе совершенствование технического обеспечения армии, реорганизация основных структур и отработка оборонных практик, сообщает eadaily.com.

5 июня КНДР выпустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Это стало 18-м ракетным испытанием, проведенным Пхеньяном с начала года.

До этого, 25 мая, КНДР выпустила по направлению Японского моря одну за другой три баллистические ракеты. Пуск произошел спустя сутки после завершения саммита между Южной Кореей и США и стал 17-м со стороны Северной Кореи, произведенным в 2022 году. Японский министр обороны от лица страны заявил, что ракетные пуски КНДР сразу после визита американского президента Джо Байдена в Сеул и Токио можно считать прямой провокацией.

На следующий день США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который предусматривал ужесточение санкций против КНДР. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и документ не был принят.

В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал уничтожить любую нападающую на страну силу, а также пообещал наращивать и укреплять ядерный потенциал государства «самыми быстрыми темпами». Как отмечало агентство Yonhap, Пхеньян по указанию лидера КНДР также проведет тщательную подготовку к применению программы ядерного сдерживания в любое время.

В конце марта Вашингтон выступил с предложением к Совету Безопасности ООН рассмотреть усиление санкционного давления на Северную Корею в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты. Как сообщила на заседании Совбеза постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, СБ ООН должен «единым голосом осудить» опасные действия Пхеньяна.
eadaily.com

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