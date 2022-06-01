В музыкально-благотворительном проекте «Мелодия добра» снова премьера. Пока все мы наслаждались клипом "Пелиница Мя", подоспела новиночка от группы "Avramov-Band " и "Крейзи Бэнд ". Ещё одна совместная их работа, это как раз история знакомства жениха и невесты из ставшего популярным клипа на песню "Пелиница Мя". Как всегда получилась забавная история, зажигательные танцы, веселое настроение, не обошлось без цыганского образа музыкантов "Avramov-Band". Мы надеемся, что эта песня понравится зрителям и станет неотъемлемой частью приднестровских юбилеев и торжеств.
Акордион -Максименко Александр Труба -Шереметьев Александр Най -Казак Роман Солист -Аврамов Евгений
Авторы проекта: Анастасия Деребеева, Евгений Аврамов
Композитор Карай Сергей Аранжировка Казак Роман Автор музыки и текста Аврамов Евгений
Клип снят в окресностях с. Красногорка ,с. Тею и Бычок 31 октября 2021года операторами ПГТРК
Автор музыки и аранжировки Роман Казак, текст Людмила Галецкул и Аврамов Евгений Сведение, запись, мастеринг Роман Казак
Цель проекта «Мелодия добра» не только ближе познакомить жителей республики с творчеством приднестровских исполнителей, но и привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказать помощь воспитанникам Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, расположенного в Бендерах. В нём проживает 51 ребёнок, большинство сироты. У всех тяжёлые неврологические заболевания: умственная отсталость, различные формы детского церебрального паралича, аутизм.
«Аврамов-Band» призывает приднестровцев принять участие в проекте «Мелодия добра» и тем самым помочь детям из Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов.
Денежные средства можно перечислить на специальный счёт учреждения. Для этого следует обратиться в любой банк республики.
Реквизиты:
ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»
г. Бендеры, ул. Луначарского, 6
Ф. к. 0300040562
фил. 6707 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк» г. Бендеры
р/с. 218 838 000 000 000 9
кор. счет. 2021 000 0094 КУБ 38
Пользователи мобильных банковских приложений могут переслать деньги при помощи функции «Платёжное поручение» или обратившись в любое отделение банка (обменный пункт).
За более подробной информацией можно обратиться в Реабилитационный центр г. Бендеры по телефону: 0 (552) 77-9-66.