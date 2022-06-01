На сайте правительства РМ 24 июня опубликовали анкету, которую Молдова заполнила для получения статуса кандидата на вступление в ЕС. Документ разделен на 33 главы.
«Эти ответы, по сути, являются рентгеновским снимком ситуации в стране. Вы можете видеть огромную работу, проделанную госслужащими, НПО и диаспорой, которые помогали нам. Важно опубликовать информацию, содержащуюся в ответах на вопросы анкеты, и сделать их доступными для всех», — заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, пишет newsmaker.md
С вопросами анкеты и ответами на них можно ознакомиться здесь.
Ранее премьер-министр пообещала, что опубликует анкету и объяснила, почему власти не сделали это раньше. «Не хотели, чтобы обсуждение технических деталей мешало более широкому процессу переговоров, дипломатии. Есть некая конкуренция между странами, если хотите. Мы посчитали, что эту информацию в течение определенного периода времени лучше не публиковать, чтобы не нарушать политический процесс», — сказала она.
Санду: Никаких скрытых условий для вступления в ЕС нет
Никаких скрытых условий для вступления в Евросоюз нет. Заявление было сделано главой государства Майей Санду на пресс-брифинге. На вопрос, какие условия должна выполнить страна для членства в ЕС и есть ли скрытые условия, о которых говорится в заявлении бывшего главы государства Игоря Додона, Санду ответила, что ЕС является прозрачным институтом, там нет места секретным условиям, передает noi.md
«Никаких секретных условий нет, все условия есть в договоре, который является публичным. Те, которые будут поставлены, также будут опубликованы. Институты ЕС — это прозрачные институты, и здесь нечего скрывать. ЕС и граждане Республики Молдова хотят, чтобы страна стала консолидированной демократией с экономическими возможностями», — подчеркнула президент.
"Граждане, государственные учреждения, гражданское общество последовательно работали годами, чтобы прийти к этому. На парламентских выборах в 2018 году мы обещали людям, что подадим заявку до 2023 года. Мы не только ее подали, но и получили статус страны-кандидата. Это событие за ночь не меняет дела в нашей стране, но это дает нам поддержку Евросоюза на том тяжелом пути, по которому мы идем, чтобы объединить мир, улучшить условия жизни людей и создать возможности для развития.
Мы — маленькая, уязвимая страна, которая будет в большей безопасности в семье Европейского союза, где мы можем рассчитывать на поддержку всех членов, маленьких и больших стран, и на помощь европейских институтов. Членство в ЕС означает интеграцию с европейским рынком, самым большим и богатым рынком на земле.
Это достижение стало возможным в первую очередь благодаря вам, гражданам. Несмотря на все сложности, мы все вместе показали, что ценим демократию, хотим правовое государство, общество, в котором во главе угла стоит закон. (…) Дорогие граждане, я благодарю вас за это", - отметила Санду, передает nokta.md
Она рассказала о достижениях за последние годы.
"В последние годы мы многого добились вместе. Мы смогли убрать из власти коррумпированные группы, которые обкрадывали страну каждый день. (…) Сейчас приоритет власти — это борьба с коррупцией. Воры, коррупционеры не останутся безнаказанными. Сегодня честные люди чувствуют себя свободно, они могут жить и работать в безопасности в нашей стране.
Знаем, что у нас еще есть много работы, чтобы построить сильные государственные институты, которые будут действовать только в интересах граждан. (…) Правительство, парламент и администрация президента продолжат работать изо дня в день, наряду с местной публичной администрацией, чтобы развитие сел и городов Молдовы, развитие страны продолжалось.
Это правительство доказало, что оно солидарно с гражданами в период газового кризиса осенью и зимой. Мы будем давать больше компенсаций, предоставляя дополнительные компенсации и помощь самым уязвимым слоям населения", - добавила Санду.
Она подчеркнула, что "как страна кандидат мы проще сможем добиваться изменений, имея поддержку Европейского союза".
"С поддержкой ЕС, вместе с вами через работу, дисциплину и порядок мы сможем обеспечить мир и развитие страны даже в этот период полный провокаций.
Дорогие сограждане, благодаря вашему выбору, который вы сделали, сегодня наша страна имеет реальный шанс развиваться и приблизить наши стандарты жизни к стандартам ЕС. Только вместе мы сможем поднять нашу страну на уровень жизни и безопасности, которые заслуживают наши граждане. Молдова — наш общий дом, безопасность и развитие зависит от каждого из нас. Я уверена, что это возможно.
Граждане Молдовы объединились, чтобы помочь беженцам из Украины. Уверена, что мы сможем объединиться, чтобы помочь самим себе для лучшего будущего здесь, у нас дома. Получение статуса кандидата — это заслуга всего общества", - заявила президент.
Санду: Мы готовы заплатить любую политическую цену за интеграцию в ЕС
Власти Молдовы готовы заплатить любую политическую цену за реализацию проекта европейской интеграции. Об этом заявила в пятницу на брифинге президент Майя Санду, передает infotag.md
"Место Молдовы - в европейской семье. Наша задача - сделать все, чтобы граждане могли жить в мире, стабильности, в стране, которая развивается и движется вперед", - подчеркнула она.
По ее словам, Молдова находится только в начале пути в Евросоюз и реализация этого проекта займет долгие годы, но "это проект не властей, а всего поколения и потому успех зависит от всех граждан".
Глава государства подчеркнула, что успех - не гарантирован.
"Успех зависит от каждого из нас, от нашей способности работать, от решимости всех граждан приложить это великое усилие во имя лучшего будущего для каждого из нас. Теперь у нас есть возможность изменить к лучшему ситуацию, качество жизни, качество услуг и образ жизни в Молдове", - сказала президент.
По ее мнению, успех Молдовы на европейском пути в значительной степени зависит от эффективности и независимости системы правосудия, поэтому реформа в этом направлении - в приоритете властей. В этой связи Санду обратилась к представителям системы юстиции.
"От вас сейчас зависит благополучие страны, стабильность и европейское будущее Молдовы. Власть поможет вам завершить реформу юстиции, обеспечит всеми инструментами и средствами для того, чтобы система правосудия работала эффективно и правильно. Ваша задача заключается в том, чтобы быть честным и работать хорошо, добросовестно", - сказала Санду.
ПСРМ предостерегает от эйфории по поводу получения статуса кандидата в ЕС
Предоставленный Молдове статус кандидата на вступление в ЕС - это политическое решение, а не результат реформ и систематических усилий по развитию страны.
"Это политическое решение, принятое в сложной геополитической ситуации. Мы уверены, что лидеры ЕС знают, насколько ухудшилась демократия и жизнь в Молдове, но геополитический интерес подтолкнул их к этому ситуативному решению", - считает ПСРМ, сообщает infotag.md
По мнению социалистов, правительство "должно сосредоточить внимание на внутренних кризисах, которые приобрели уже системный характер и затрагивают каждого гражданина, и направить усилия на их преодоление".
"Все, что до сих пор делала нынешняя власть и вся ее верхушка, - это имитация реформ и симуляция решения социально-экономического кризиса. Оценка, которая при этом дается из-за рубежа, чтобы хорошо выглядеть на телевидении, - не соответствует повседневной жизни молдаван, которые едва выживают изо дня в день", - говорится в заявлении партии.
ПСРМ считает "предосудительной" всеобщую эйфорию, подогреваемую лидерами действующей власти".
Социалисты призвали граждан "быть бдительными перед лицом этой иллюзии присоединения, выдуманной в пропагандистских лабораториях действующей власти".