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ВОЗ: Более 900 случаев неизвестного гепатита у детей выявлено в 33 странах
Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила 24 июня Всемирная организация здравоохранения.
«По состоянию на 22 июня 2022 года 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — говорится в сообщении ВОЗ.
По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.
Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
eadaily.com
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