Dnestr.TV

 
0

ВОЗ: Более 900 случаев неизвестного гепатита у детей выявлено в 33 странах

ВОЗ: Более 900 случаев неизвестного гепатита у детей выявлено в 33 странах

Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920, сообщила 24 июня Всемирная организация здравоохранения.

«По состоянию на 22 июня 2022 года 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — говорится в сообщении ВОЗ.

По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.

Отмечается, что ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как умеренный.
eadaily.com

  • Сегодня, 07:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна