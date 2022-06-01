Чтобы обменять российский паспорт, надо пройти через ад: Почему страдают граждане РФ в Приднестровье - под таким заголовком вышла статья на информационном портале «Царьград», рассказывающая о трудностях с оформлением паспорта Российской Федерации в Приднестровье.
В Приднестровье - одно из самых больших сосредоточений русских граждан, постоянно проживающих за пределами России.
На фоне украинских событий в России вполне объяснимо пробудился интерес к Приднестровской Молдавской Республике. Это непризнанное государство, зажатое между Молдовой и Украиной и в таком непростом положении уже три десятка лет отстаивающее свою независимость. Приднестровье в мире многие называют еще одним «российским анклавом», и неспроста: здесь люди говорят и учатся на русском языке, смотрят российское ТВ, даже голосуют на российских выборах.
Секрет последнего прост: в Приднестровье одно из самых больших сосредоточений российских граждан, постоянно проживающих за пределами России. По официальным данным, их в республике больше 220 тысяч. Могло быть и больше – но далеко не все желающие могут обзавестись российскими документами. А даже те, кому посчастливилось их получить, в последнее время испытывают огромные сложности с обменом.
Для российских граждан в Приднестровье российский паспорт – по сути, единственная возможность выехать за рубеж. Так что проблема для местных стоит очень остро. Подтверждение этого можно увидеть, открыв чуть ли не любую новость о российско-приднестровских встречах: скорее всего, там представителями ПМР среди прочего обязательно будет поднята проблема консульского обслуживания посольства России в Тирасполе.
По моей информации, полученной от местных органов власти, приднестровская сторона оказывает консульскому пункту России в Тирасполе всяческое содействие. Приднестровцы вообще готовы помогать ему в любом объеме, в том числе привлекать свои кадры – граждан РФ, чтобы расширить функционал учреждения. Для властей Приднестровья принципиально решить этот вопрос, чтобы снять неудобства для населения. Впрочем, Россия особого интереса к таким предложениям не проявляет, но при этом и сама не торопится решать проблему.
Мне стало интересно узнать на месте, как обстоят дела, не преувеличивают ли местные власти масштаб неприятностей и что думают об этом люди, которые являются клиентами консульских услуг посольства России. Я подошел к консульству в один из будних дней после обеда. Несмотря на жару и рабочее время, возле него было многолюдно. Как мне объяснили, так здесь практически всегда.
Уже после первых разговоров с местными жителями понимаешь, что у многих из них, что называется, «накипело». Люди, слыша, как я беру интервью, сами подходят, желая поделиться своими проблемами. После общения становится ясно – ситуация на самом деле трудная. Вот что мне рассказали люди.
Надежда, 72 года:
- Чтобы обменять российский паспорт, нужно пройти семь кругов ада. Теперь даже в очередь встать сложно. Раньше можно было записаться по телефону, сейчас только по компьютеру. Мне помогла дочка зарегистрироваться, но даже у нее это заняло много недель. Но у многих одиноких стариков нет компьютера, нет близких, чтобы помочь. Слышала, что в нашем собесе помогают пенсионерам оформлять заявки. Но это нехорошо, что нужно дополнительно еще куда-то идти, когда процедура и без того сложная и долгая. Это издевательство над старыми людьми.
Михаил, 24 года:
- Попасть на прием в консульстве было непросто. Сначала надо подать заявку, потом постоянно проверять ее статус, чтобы узнать, освободилось ли для тебя место или нет. Дозвониться почти невозможно, поймать момент, когда для тебя открылось окошко – лотерея. В соцсетях многие на это жалуются. Понятно, что ажиотаж сейчас огромный. В пандемию Россия закрыла свое консульство в Тирасполе, оно не работало больше года. У многих за это время истекли паспорта, у кого-то в этом году. У нас - сотни тысяч граждан РФ. Представьте, какая сейчас очередь. Рад, что мне удалось все-таки подать документы на продление. Надеюсь нынешняя ситуация не скажется слишком сильно, поскольку и до нее нужно было ждать месяцами, чтобы получить-таки паспорт.
Кстати, некоторые мои друзья хотели бы сделать российское гражданство, но не могут, так как родились уже после распада СССР. Чтобы получить гражданство, нужно выезжать в Россию, а это непросто, ведь у всех работа, семья. Сейчас это стало еще сложнее. Для них это патовая ситуация. Думаю, большинство нашей молодежи в таком положении. И, в конечном счете, им остается только делать себе молдавский паспорт, чтобы хоть как-то выезжать за границу. Хотя, если бы им дали возможность, они, конечно же, хотели бы быть гражданами России.
Владимир, 47 лет:
- Ситуация с российским консульским пунктом в Тирасполе – аховая. Мы такие же граждане РФ, говорим на русском языке, смотрим российские каналы. Почему нам создано столько сложностей, чтобы банально продлить паспорт? Я не в первый раз это делаю, но такого, как сейчас, не было никогда.
Иногда чувствуешь себя гражданином второго сорта, особенно на фоне тех, кто без проблем оформляет себе молдавские документы. Кишиневские власти свои паспорта раздают направо и налево, а нам их как будто от сердца отрывают. Знаю, что в некоторых экстренных случаях руководство Приднестровья обращается к России, чтобы побыстрее сделать. Но это не выход, нужно окончательное решение, чтобы люди не мучились. А пока мы, получается, ущемлены в своих правах. Люди возмущены, мрачно шутят, что обмен паспорта превратился в средство наказания российских граждан в ПМР своим посольством. Правда, не понятно, за что нас наказывают.
Самое интересное, что недавно уже даже Лавров пообещал разобраться с очередью, выделить оборудование и людей, чтобы документы оформлялись быстрее. После этого в Тирасполь приезжал его заместитель. Но с тех пор ничего не изменилось, воз, как говорится, и ныне там. Хотя уверен, с нашей стороны все, что нужно, предоставили бы. Все это какой-то абсурд. Мало того, что гражданство на месте уже не оформить, только детям, так даже обменять паспорт стало невероятно сложно. Неужели нельзя, наконец, как-то решить этот вопрос?
Ольга, 39 лет:
- Для жителей ДНР и ЛНР нашли выход, и там люди смогли быстро получить паспорта, причем много людей сразу. Сейчас в украинских областях, Херсонской, Запорожской, тоже стали давать российское гражданство. То есть можно все это как-то решать. Поэтому нам обидно, мы здесь ощущаем себя оставленными, как будто до нас нет дела. А ведь Приднестровье уже 32 года ориентируется на Россию. И нас за это бьют блокадами, санкциями. Это неправильно. Видимо, в Москве не очень хотят, чтобы здесь были российские граждане. Наши постоянно обращаются в Москву, чтобы там как-то урегулировали проблему, но нас не слышат. Или не хотят слышать.