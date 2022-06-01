Согласно последним решениям Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова от 24 июня «Пункт 8 Постановления № 9 от 10 марта 2022 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям о запрете на вывоз пшеницы признается утратившим силу».
Еще одно решение комиссии касается электроснабжения, передает noi.md.
«В целях обеспечения необходимого объема электроэнергии для внутреннего рынка возложить на АО «Энергоком» обязательство по осуществлению государственных закупок электроэнергии по запросам системных операторов и поставщиков универсальной услуги и на крайний случай на период июль-август 2022 года. В течение того же периода АО «Энергоком» обязано заключить договоры купли-продажи электроэнергии на основе прямых переговоров».
Постановления Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова обязательны и подлежат исполнению для глав органов центрального и местного публичного управления, экономических агентов, государственных учреждений, а также для граждан и иных лиц, находящихся на территории Республики Молдова.
Настоящее постановление вступает в силу с момента вынесения. noi.md