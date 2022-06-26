Польское внешнеполитическое ведомство выступило против снятия государственного флага Польши на мемориальном комплексе в Катыни. Об этом заявил в субботу в эфире радиостанции «Польское радио 24» заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.
«Реакция уже наступила. Польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала», — сказал он. По словам Пшидача, консул обратился к российским властям, «требуя объяснений этих действий и заявив, что они не принимаются польской стороной».
Флаг Польши был снят с мемориального комплекса в Катыни в Смоленской области 24 июня. Как уточнила директор музея современной истории России, председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирина Великанова, польский флаг был убран из-за враждебной политики этой страны по отношению к России, передает eadaily.com.
По ее словам, Польша цинично сносит памятники советским воинам-освободителям, поддерживает неонацистский режим на Украине, поставляет вооружения ВСУ, «позволяет хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского».
Как пояснила Великанова, в Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается. Таким образом, юридических оснований для размещения флага нет и не было. Вместе с тем, уточнила она, музей не снимает с себя ответственности по уходу за территорией, где размещены польские захоронения в соответствии с межправительственным соглашением.
Международный мемориал жертвам политических репрессий находится в Катынском лесу. На территории мемориала расположено военное кладбище, где похоронены 4 415 польских военнопленных офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. Также здесь захоронены около 6,5 тыс. жертв сталинских репрессий. eadaily.com