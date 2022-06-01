Сегодня в тираспольском Екатерининском парке прошла ярмарка профессий для выпускников 9-х и 11-х классов и их родителей. В ней участвовали 9 средних профессиональных учебных заведений, а также Рыбницкий филиал Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко.
Ярмарка профессий была организована при поддержке Торгово-промышленной палаты ПМР и Министерства просвещения республики. Павильоны учебных заведений посетили президент ТПП Василий Кожан, первый заместитель руководителя Аппарата Правительства ПМР Алексей Цуркан, а также министр просвещения Светлана Иванишина и начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова, передает novostipmr.com.
Все техникумы и колледжи (они представляли Тирасполь, Днестровск, Бендеры, Рыбницу и Слободзею) развернули красочные презентации своих профессий. Можно было не только увидеть, но и подержать в руках различное оборудование.
Студенты Бендерского медицинского колледжа продемонстрировали, как делать перевязки и измерять артериальное давление. Тираспольский техникум информатики и права сделал мини-экспозицию дипломных проектов своих выпускников. А Слободзейский политехнический техникум показал, как работают спасатели. Там, помимо трактористов-машинистов, поваров, пекарей и маляров, готовят и таких специалистов.
Приднестровский колледж технологий и управления организовал мастер-классы по украшению пряников и кексов, а также по изготовлению брошек. Поучаствовать в них могли все желающие, в том числе и самые юные тираспольчане.
Тираспольский техникум коммерции, в свою очередь, продемонстрировал настоящие образцы кондитерского искусства, одним из которых стало 3D-желе с цветами внутри.
На сцене Екатерининского парка состоялась театрализованная презентация учебных заведений и профессий, о которых рассказали сами студенты.
Три учебных заведения – Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе, Промышленно-строительный техникум и Бендерский торгово-технологический техникум – в своих буклетах представили и специальности, связанные с мехатроникой. Это перспективное направление внедряется в рамках проекта, координатором которого является Торгово-промышленная палата республики. В этом году в Приднестровье уже выпускаются первые техники-мехатроники для сельского хозяйства и лёгкой промышленности. novostipmr.com