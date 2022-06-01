В ходе сегодняшнего объезда строительных площадок Слободзейского района комиссия госадминистрации во главе с Василием Тищенко побывала на четырёх объектах. Один из главных и наиболее значимых – мемориальный комплекс «Кицканский плацдарм». Основной объём работ здесь должен быть завершён к годовщине Ясско-Кишинёвской операции, которая отмечается в августе. Здесь полным ходом идут бетонные работы, готовится площадь под укладку тротуарной плиткой. Участники совещания, в числе которых были и руководители фирмы-подрядчика ООО «ИрБон», и главный архитектор района, обсудили вариант ограждения смотровых площадок, были продемонстрированы образцы тротуарной плитки и краски, которой будут окрашены металлические конструкции. Работы ведутся в рамках программы Фонда капитальных вложений, сообщается на сайте Госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея.
В селе Кицканы глава районной госадминистрации посетил место захоронения знаменитого силача Дмитрия Бедило. Отметим, что жителя Кицкан называли русским богатырём, он считался одним из девяти сильнейших людей Советского Союза. На реконструкцию места захоронения выделена сумма в размере 42 тысяч рублей из Программы расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Слободзейского района и города Слободзея на 2022 год. Находившийся здесь ранее бюст будет обновлен и установлен на новую стелу из мрамора, предусмотрено и благоустройство прилегающей территории, мощение плиткой.
Следующим пунктом объезда стала Терновская школа. Здесь на завершающей стадии находятся ремонтные работы и покраска фасада здания, установлена часть нового ограждения вокруг образовательного учреждения.
Выездное рабочее совещание состоялось и в общежитии села Карагаш, где в прошлом году была установлена котельная и оборудована система отопления здания, сделан ремонт коридоров и вестибюля с заменой оконных блоков и дверей. Строители ООО «Сейм» завершают свою работу на этом объекте ремонтом крыльца здания.
Отметим, что такие выездные совещания с участием руководителей администраций населённых пунктов, ремонтируемых объектов и фирм-подрядчиков проводятся еженедельно. Глава района лично контролирует ход работ, обсуждает и решает на месте возникающие проблемы и вопросы.