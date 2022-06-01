О трёхлетней малышке, поступившей в приёмное отделение Рыбницкой ЦРБ 24 июня, медики сообщили в милицию. Ребёнок съел антигистаминные таблетки. В обстоятельствах случившегося разбирались сотрудники ИДН.
Выяснилось: девочка находилась дома с папой. Постоянно была под присмотром. В какой-то момент принесла отцу пустой блистер от «Лоратадина» и сказала, что больше не болеет, так как съела все таблетки. Отец сразу отвёз дочку в больницу. В реанимации она находится под пристальным наблюдением врачей, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как кроха достала лекарство, мужчина пояснить не смог: аптечка находилась в недоступном для неё месте, высоко в шкафу.
Другое происшествие с участием несовершеннолетнего случилось 25 июня в с. Бутучаны Рыбницкого района – 14-летний подросток упал с велосипеда.
Как всё произошло, парень пояснить правоохранителям не смог: падая, потерял сознание. Последнее, что удалось вспомнить: не справился с управлением и перелетел через руль.
Мать мальчика рассказала, что около семи вечера он отправился на велосипеде на речку. Немногим позже ей позвонили односельчане и сообщили, что вызвали её сыну скорую. Сейчас он в травматологическом отделении. Медики проводят обследование.