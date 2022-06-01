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Воронин: "Никто в Евросоюзе не говорит нам, что делать с Приднестровьем"

Воронин: "Никто в Евросоюзе не говорит нам, что делать с Приднестровьем"

Статус кандидата для Молдовы не дает перспективы вступления в Европейский союз. Республика Молдова останется, как и Турция, кандидатом на десятилетия.
Такое мнение высказал бывший президент Республики Молдова Владимир Воронин, передает noi.md

«Никто в Евросоюзе нам не говорит, что делать с Приднестровьем и как решать приднестровскую проблему, никто нас в Евросоюз не примет. Это еще раз доказывает, что предоставление Республике Молдова статуса кандидата на вступление в ЕС является пропагандистской уловкой", - заявил экс-президент.

Воронин считает, что статус кандидата лишает страну геополитической свободы.

По словам Воронина, Республика Молдова получила статус кандидата только в связи со сложной ситуацией в регионе.
noi.md
  • Сегодня, 07:55
  • DTV
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