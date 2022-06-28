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Утечка токсичного газа в порту Иордании унесла жизни 12 человек, сотни пострадали

Утечка токсичного газа в порту Иордании унесла жизни 12 человек, сотни пострадали

По меньшей мере 12 человек погибли и 260 пострадали в результате утечки токсичного газа из контейнера в иорданском порту Акаба, сообщило в понедельник правительство Иордании CNN на арабском языке.

На видео с ближайшей камеры видеонаблюдения, опубликованном государственным телеканалом «Аль-Мамлака», видно, как контейнер транспортируется краном, затем падает, выпустив облако желтого газообразного материала на корабль и внутри порта. На видео видно, как люди убегают после падения контейнера.

На место инцидента была направлена ​​группа специалистов по опасным материалам из гражданской обороны Иордании, сообщил представитель PSD. Район закрыт на карантин, говорится в заявлении гражданской обороны Иордании, передает mk.ru.

Местные сцены, транслировавшиеся по государственному телевидению Иордании, показали команды в защитных костюмах на месте происшествия.

По данным правительства, из погибших восемь человек были иорданцами. По его словам, остальные жертвы — представители разных национальностей.

По данным Управления общественной безопасности страны, среди раненых 45 человек, которые работают в Управлении общественной безопасности, гражданской обороне и кадрах быстрого реагирования жандармерии.

По сообщению иорданского государственного телевидения со ссылкой на главу Управления здравоохранения Акабы Джамаля Обейдата, близлежащие больницы, в которых лечат пострадавших после инцидента, заработали на полную мощность.

Обейдат сказал, что будут развернуты полевые госпитали, и приказал жителям Акабы закрыть окна и оставаться дома, сообщает al Mamlaka TV.

Для помощи в эвакуации также были отправлены самолеты-эвакуаторы.

Акаба — популярный туристический курорт, расположенный на берегу Красного моря. Инцидент встревожил многих туристов, но комиссар по туризму Нидал Аль Магали заявил в своем заявлении, что воздействие распространения газа в настоящее время ограничено из-за слабых ветров.
mk.ru
  • Сегодня, 07:58
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