По меньшей мере 12 человек погибли и 260 пострадали в результате утечки токсичного газа из контейнера в иорданском порту Акаба, сообщило в понедельник правительство Иордании CNN на арабском языке.
На видео с ближайшей камеры видеонаблюдения, опубликованном государственным телеканалом «Аль-Мамлака», видно, как контейнер транспортируется краном, затем падает, выпустив облако желтого газообразного материала на корабль и внутри порта. На видео видно, как люди убегают после падения контейнера.
На место инцидента была направлена группа специалистов по опасным материалам из гражданской обороны Иордании, сообщил представитель PSD. Район закрыт на карантин, говорится в заявлении гражданской обороны Иордании, передает mk.ru.
Местные сцены, транслировавшиеся по государственному телевидению Иордании, показали команды в защитных костюмах на месте происшествия.
По данным правительства, из погибших восемь человек были иорданцами. По его словам, остальные жертвы — представители разных национальностей.
По данным Управления общественной безопасности страны, среди раненых 45 человек, которые работают в Управлении общественной безопасности, гражданской обороне и кадрах быстрого реагирования жандармерии.
По сообщению иорданского государственного телевидения со ссылкой на главу Управления здравоохранения Акабы Джамаля Обейдата, близлежащие больницы, в которых лечат пострадавших после инцидента, заработали на полную мощность.
Обейдат сказал, что будут развернуты полевые госпитали, и приказал жителям Акабы закрыть окна и оставаться дома, сообщает al Mamlaka TV.
Для помощи в эвакуации также были отправлены самолеты-эвакуаторы.
Акаба — популярный туристический курорт, расположенный на берегу Красного моря. Инцидент встревожил многих туристов, но комиссар по туризму Нидал Аль Магали заявил в своем заявлении, что воздействие распространения газа в настоящее время ограничено из-за слабых ветров. mk.ru