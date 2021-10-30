Президент Индонезии Джоко Видодо призвал G7 и G20 работать над преодолением продовольственного кризиса. По его мнению, он угрожает жителям развивающихся стран. Глава государства считает важным восстановить поставки украинской пшеницы и российского продовольствия и удобрений, сообщает kommersant.ru.
«Мы должны акцентировать внимание на том, что (российские.— "Ъ") поставки не попадают под санкции»,— сказал Джоко Видодо на сессии саммита G7 (цитата по ТАСС). Он призвал наладить коммуникацию с банками, страховыми компаниями, перевозчиками, «чтобы убедить их в отсутствии ограничений на поставки».
Президент Индонезии ранее заявил, что намерен посетить Россию и Украину с «миротворческой миссией». Джоко Видодо хочет призвать президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского «открыть пространство для диалога». kommersant.ru