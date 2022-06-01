Глава муниципального Управления здравоохранения Кишинева Борис Гылка заявил о том, что в связи с увеличением новых случаев заболевания Covid-19, в стране снова могут ввести "жёлтый" код с ограничениями.
Это значит, что жители страны будут вынуждены снова надевать маски в закрытых общественных местах, на остановках, в общественном транспорте, на мероприятиях и массовых собраниях. При этом маска должна закрывать и рот, и нос. Обязательным остается и соблюдение социальной дистанции — как минимум один метр.
В период с 20 по 26 июня число новых заболеваний в стране увеличилось на 85%. Всего 465 случаев за неделю.