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Около 10% случаев рака в Европе вызваны загрязнением окружающей среды, - Европейское агентство по окружающей среде

Около 10% случаев рака в Европе вызваны загрязнением окружающей среды, - Европейское агентство по окружающей среде

Ученые обнаружили, что влияние радона, асбеста и других химических веществ, а также УФ-лучей может способствовать появлению раковых заболеваний у почти 2,7 млн пациентов в ЕС

Это первый случай, когда EEA выявило прямую связь между раковыми заболеваниями и состоянием окружающей среды. В докладе под названием "Преодолеть рак – роль внешней среды Европы" экологические и профессиональные вредные факторы являются причиной около 10% случаев рака на континенте, пишет noi.md.

Загрязнение воздуха (как внутри помещений, так и на улице) связано с примерно 1% всех случаев рака в Европе и вызывает около 2% всех смертей от рака. Недавние исследования выявили связь между длительным влиянием на организм твердых частиц в воздухе и лейкемией у взрослых и детей.

Радон и ультрафиолетовое излучение также способствуют развитию рака. Радон – бесцветный газ без запаха, образующийся в результате радиоактивного распада небольших количеств урана, встречающихся в природных породах и почве. Люди могут испытать влияние радона, вдыхая воздух, поступающий через трещины и щели в зданиях и домах.

Воздействие радона в помещениях связано с 2% всех случаев рака и каждым десятым случаем рака легких в Европе. Природное ультрафиолетовое излучение может являться причиной до 4% случаев рака в Европе. В частности, растет количество случаев меланомы, опасной формы рака кожи.

Как отмечают ученые в своем отчете, хорошая новость заключается в том, что эти риски можно предотвратить, если страны Европы начнут принимать срочные меры.

"Уменьшение загрязнения с помощью Плана действий ЕС относительно нулевого загрязнения и химической стратегии устойчивого развития, а также реализация других действующих политик ЕС значительно уменьшит количество случаев рака и смертей. Это была бы эффективная инвестиция в благосостояние наших граждан", – говорит Ганс Брузинкс, исполнительный директор ЕЭА.

План действий ЕС по нулевому загрязнению планируется достичь к 2050 году. Он направлен на устранение проблемы загрязнения воздуха, воды и почвы. Три основные цели включают улучшение качества воздуха, улучшение качества воды путем уменьшения количества отходов, пластикового мусора в море и выбрасываемого в окружающую среду микропластика. А также улучшение почвы путем уменьшения расхода питательных веществ и уменьшения использования химических пестицидов.
noi.md
  • Сегодня, 08:57
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