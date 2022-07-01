С 1 января 2023 года за въезд в Венецию туристам придется заплатить от 3 до 10 евро. Власти города приняли окончательное решение. К декабрю 2022 появится специальный сайт, где можно будет забронировать посещение исторического центра. Цена будет зависеть от количества желающих осмотреть достопримечательности.
После оплаты каждый турист получит специальный QR-код, который будет действовать на протяжении суток. Проверять его будут “контролеры”. Предполагается, что их будет около двух десятков. Для нарушителей предусмотрен штраф от 50 до 300 евро, передает mk.ru.
Сбор коснется только тех туристов, которые приезжают в город на сутки. Остальные заплатят обычный туристический сбор в отелях Венеции.
Идея о введении “налога на въезд” появилась у городских властей еще два года назад. Но тогда реализовать ее помешала пандемия коронавируса. mk.ru