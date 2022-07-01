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ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного курса иностранных валют за июнь

ПРБ представил информацию по величине средневзвешенного курса иностранных валют за июнь

Согласно официальной информации финансового регулятора, курс приднестровского рубля относительно большинства иностранных валют, имеющих хождение на территории республики, был устойчивым, без резких колебаний, передает newspmr.com.

Согласно данным, представленным ПРБ, средневзвешенные курсы пяти основных валют, которые имеют массовое хождение на территории ПМР, в июне 2022 года составили:

- доллар США – 16,1000 (16,1000 – в мае 2022 года);
- евро – 16,9114 (16,8026);
- украинская гривна – 0,5503 (0,5503);
- российский рубль – 0,2807 (0,2469);
- молдавский лей – 0,8134 (0,8215).

За прошедший месяц по выборке из пяти основных валют (доллар США, евро, украинская гривна, российский рубль и молдавский лей) можно отметить следующее:

курс основной базовой валюты, доллара США, остался неизменным;

евро подорожал на 0,65%;

курс украинской гривны остался неизменным;

российский рубль стал дороже на 13,69%;

курс молдавского лея понизился на 0,99%.

С начала года динамика курса валют выглядит следующим образом:

курс доллара США остался неизменным;

евро подешевел на 7,13%;

курс украинской гривны понизился на 4,63%;

российский рубль стал дороже на 32,97%;

курс молдавского лея понизился на 7,36%.

Сравнительный анализ показывает, что наиболее выгодным вложением в текущем году стал российский рубль, а наименее – молдавский лей и европейская валюта. Украинская гривна также оказалась не «на высоте».

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Вчера, 12:55
  • DTV
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