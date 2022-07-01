По результатам бактериологического исследования, в отобранных пробах воды из реки Днестр, озера Шмалена выделен холероподобный вибрион. Он не вызывает заболевание холерой у людей, так как не патогенен и не имеет специфического токсина. Однако исследованные пробы воды рек Днестр и Сухая Рыбница, а также озера Шмалена не соответствует нормам по другим микробным и вирусным показателям, сообщает пресс-служба рыбницкой госадминистрации со ссылкой на местный Центр гигиены и эпидемиологии.
Рыбницкий ЦГиЭ не рекомендует гражданам купаться в реке Днестр, реке Сухая Рыбница и озере Шмалена, пишет novostipmr.com.
Также эпидемиологи напоминают о нескольких простых правилах гигиены, которые необходимо соблюдать, чтобы не заразиться холерой и другими кишечными инфекциями:
– соблюдать правила личной гигиены: мыть руки после посещения туалета, перед приготовлением и приемом пищи;
– употреблять гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченая вода, напитки и вода в производственной упаковке – в бутылке);
– тщательно мыть фрукты и овощи безопасной водой;
– не добавлять лед в напитки, если нет информации о качестве воды, из которой он приготовлен;
– пить только кипяченое пастеризованное молоко;
– не употреблять в пищу рыбу, не прошедшую термическую обработку;
– ни в коем случае нельзя пить сырую воду из реки или озера, а при купании следует избегать попадания воды в рот и нос. novostipmr.com