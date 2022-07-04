Dnestr.TV

 
0

Начались работы по демонтажу мемориала советским воинам в Клайпеде

Начались работы по демонтажу мемориала советским воинам в Клайпеде

В литовском портовом городе Клайпеда власти начали демонтаж мемориала советским воинами. Как сообщил мэр Витаутас Грубляускас, композицию перенесут в музей советских памятников в парке Грутас.

"Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - пояснил Грубляускас.

Местные СМИ со ссылкой на замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса сообщили, что работы по демонтажу обойдутся городской казне в 18 тысяч евро. Все элементы мемориала планируют убрать до 6 июля.

Специальная экспертная рабочая группа ранее предоставила заключение по мемориалу. В документе сказано, что место захоронения погибших солдат можно перестроить и удалить все символы «советской пропаганды». Речь идет о бронзовой скульптурной группе из трех воинов, меча, каменной заезды в центре мемориала и плитами с перечислением фамилий погибших на фронте и в концлагерях.
mk.ru
  • Вчера, 19:30
  • DTV
  • Просмотров: 39
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна