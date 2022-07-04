В литовском портовом городе Клайпеда власти начали демонтаж мемориала советским воинами. Как сообщил мэр Витаутас Грубляускас, композицию перенесут в музей советских памятников в парке Грутас.
"Могу подтвердить, что действительно, насколько я слышал, работы по демонтажу начались... Утром уже начался демонтаж, все идет как запланировано, демонтируют и увезут", - пояснил Грубляускас.
Местные СМИ со ссылкой на замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса сообщили, что работы по демонтажу обойдутся городской казне в 18 тысяч евро. Все элементы мемориала планируют убрать до 6 июля.
Специальная экспертная рабочая группа ранее предоставила заключение по мемориалу. В документе сказано, что место захоронения погибших солдат можно перестроить и удалить все символы «советской пропаганды». Речь идет о бронзовой скульптурной группе из трех воинов, меча, каменной заезды в центре мемориала и плитами с перечислением фамилий погибших на фронте и в концлагерях. mk.ru