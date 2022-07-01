С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 21 июня 2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции 24 июня 2022 года, регистрационный № 11113 (САЗ 22-24).
МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом ПМР от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):
а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;
б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
а) для неквалифицированных работников – 1937 руб.;
б) для квалифицированных работников – 2130,7 руб.
МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
а) для неквалифицированных работников – 2905,5 руб.;
б) для квалифицированных работников – 3196,05 руб.