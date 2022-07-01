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С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда

С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда

С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровья подписан 21 июня 2022 года и зарегистрирован Министерством юстиции 24 июня 2022 года, регистрационный № 11113 (САЗ 22-24).

МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется Законом ПМР от 11 августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33):

а) для неквалифицированных работников - 1809 руб.;

б) для квалифицированных работников – 1989,9 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):

а) для неквалифицированных работников – 1937 руб.;

б) для квалифицированных работников – 2130,7 руб.

МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):

а) для неквалифицированных работников – 2905,5 руб.;

б) для квалифицированных работников – 3196,05 руб.

С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
С 1 июля 2022 года на III квартал 2022 года установлены новые величины минимального размера оплаты труда
  • Вчера, 20:00
  • DTV
  • Просмотров: 64
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