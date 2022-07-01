Dnestr.TV

 
0

Изменения в сфере образования

Изменения в сфере образования

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики рассмотрел пакет законопроектов, направленных на поддержку студентов и школьников со стороны государства.

В окончательном чтении приняты изменения в закон «О статусе военнослужащих». Это очень важный законопроект для наших студентов. До сих пор действовала норма, по которой они шли служить после первого курса и продолжали обучаться заочно. При этом их отпускали на сессии. Они проходили службу в армии и одновременно получали образование, пишет NewsPMR.Com

Теперь студенты-очники, призванные на военную службу, смогут продолжить учёбу по заочной либо вечерней форме в вузе вне зависимости от того, на каком курсе они были призваны в армию.

Принятый законопроект даст дополнительные мобилизационные ресурсы для Вооруженных сил ПМР, повысит престиж высшего образования с учетом службы и воинской службы с учетом образования.

Также парламентарии в первом чтении приняли изменения в закон «Об образовании» в части организации подвоза детей к школам и детским садам, расположенным в сёлах. По действующему законодательству подвозом детей занимается госадминистрация села (посёлка городского типа), если расстояние от места жительства до организации образования превышает 3 километра.

Однако в системе органов государственной власти и управления, а также в системе органов местного самоуправления ПМР отсутствует такой орган, как государственная администрация села (посёлка городского типа). Поэтому в закон об образовании вносятся изменения: определить органом госвласти, ответственным за организацию подвоза детей к организациям общего образования, госадминистрацию города (района).

Кроме того, потребуется скорректировать километраж и определить, кто конкретно будет организовывать подвоз детей не только к организации образования, но и обратно к месту жительства.

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 08:48
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна