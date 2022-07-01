Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики рассмотрел пакет законопроектов, направленных на поддержку студентов и школьников со стороны государства.
В окончательном чтении приняты изменения в закон «О статусе военнослужащих». Это очень важный законопроект для наших студентов. До сих пор действовала норма, по которой они шли служить после первого курса и продолжали обучаться заочно. При этом их отпускали на сессии. Они проходили службу в армии и одновременно получали образование, пишет NewsPMR.Com
Теперь студенты-очники, призванные на военную службу, смогут продолжить учёбу по заочной либо вечерней форме в вузе вне зависимости от того, на каком курсе они были призваны в армию.
Принятый законопроект даст дополнительные мобилизационные ресурсы для Вооруженных сил ПМР, повысит престиж высшего образования с учетом службы и воинской службы с учетом образования.
Также парламентарии в первом чтении приняли изменения в закон «Об образовании» в части организации подвоза детей к школам и детским садам, расположенным в сёлах. По действующему законодательству подвозом детей занимается госадминистрация села (посёлка городского типа), если расстояние от места жительства до организации образования превышает 3 километра.
Однако в системе органов государственной власти и управления, а также в системе органов местного самоуправления ПМР отсутствует такой орган, как государственная администрация села (посёлка городского типа). Поэтому в закон об образовании вносятся изменения: определить органом госвласти, ответственным за организацию подвоза детей к организациям общего образования, госадминистрацию города (района).
Кроме того, потребуется скорректировать километраж и определить, кто конкретно будет организовывать подвоз детей не только к организации образования, но и обратно к месту жительства.