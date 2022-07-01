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Неизвестный угрожал взорвать бомбу в аэропорту Кишинева

Неизвестный угрожал взорвать бомбу в аэропорту Кишинева

В Пограничную полицию Молдовы 4 июля сообщили о заложенной бомбе в Кишиневском аэропорту. Саперы проверили территорию, опасных предметов не нашли. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

В международном аэропорту в столице Молдовы искали взрывчатку из-за угроз, поступавших на адрес администрации аэропорта. При этом "террорист" дважды отправлял письма с угрозами и писал на румынском и русском языках. Об этом 4 июля, сообщило молдавское издание Point.

Первая угроза была направлена утром. Неизвестный написал, что внутри здания аэропорта установлено 10 взрывных устройств, добавив, что он "российский террорист" и "псих". Однако письмо было написано на румынском языке. Администрация аэропорта вызвала полицию. Однако после проверки территории выяснилось, что сообщение было ложным.

Второе сообщение поступило вечером. в этот раз злоумышленник писал на русском языке. В письме "террорист" представился представителем "Аль-Каиды", он требовал 50 тысяч рублей, а также "принять истинную веру - ислам".

Неизвестный угрожал взорвать бомбу в аэропорту Кишинева

Около полуночи правоохранители завершили вторую проверку, сообщение тоже оказалось ложным.
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