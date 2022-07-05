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Очередная скульптура «украинской матери» теперь пугает чехов

Очередная скульптура «украинской матери» теперь пугает чехов

В центре чешской столицы появилась скульптура «Украинская мать», которая напугала жителей города. Об этом сообщают местные СМИ, пишет eadaily.com

Объект под названием «Венок», по заявлению автора Вероники Псотковой, посвящен украинским матерям. Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», которое пугает прохожих.

Очередная скульптура «украинской матери» теперь пугает чехов

Напомним, это уже вторая «украинская мать» в Европе. Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» установили в Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии. При этом болгары высмеяли памятник, который выглядит нелепо и страшно.


Очередная скульптура «украинской матери» теперь пугает чехов
  • Сегодня, 09:16
  • DTV
  • Просмотров: 24
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