В центре чешской столицы появилась скульптура «Украинская мать», которая напугала жителей города. Об этом сообщают местные СМИ, пишет eadaily.com
Объект под названием «Венок», по заявлению автора Вероники Псотковой, посвящен украинским матерям. Установленный между зданиями памятник представляет из себя очертания женщины с раскинутыми руками. Сами чехи прозвали скульптуру «Медузой Горгоной» и «жутким приведением», которое пугает прохожих.
Напомним, это уже вторая «украинская мать» в Европе. Ранее похожую скульптуру «Крик украинской матери» установили в Княжеском саду Софии напротив памятника советским освободителям Болгарии. При этом болгары высмеяли памятник, который выглядит нелепо и страшно.