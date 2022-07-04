Основатель Amazon, являющийся самым богатым человеком в мире Джефф Безос резко отреагировал на призыв президента США Джо Байдена к владельцам АЗС снизить цены на бензин.По словам Байдена, в результате действий нефтяных компаний цены на бензин в США выросли примерно до 5 долларов за галлон во многих частях страны.«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт», — заявил Байден.Вскоре после этого Безос выступил с комментарием, что «инфляция — слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать заявления на этот счет», фактически обвинив Байдена в незнании экономических законов.«Это либо осознанное заблуждение, либо глубокое непонимание основной сути динамики рынка», — пояснил миллиардер.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла критику Безоса, заявив, что стоимость нефти за последний месяц снизилась примерно на 15 долларов за баррель, а цены на заправках в США «едва» упали.