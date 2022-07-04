В случае вступления Украины в Евросоюз это объединение будет «однозначно реформироваться». Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
В ходе своего интервью изданию LB.ua он пояснил, что главным драйвером этой реформаторской деятельности в обновленном ЕС станет тандем Украины и Польши, пишет EADaily
«Я смотрю на это с политической точки зрения: как может изменить баланс сил в самом Европейском союзе тандем, например, Украины и Польши? Это совсем другая действительность. Поэтому Европейский союз будет однозначно реформироваться. Мы вступим в другой Европейский союз», — сказал Кулеба.
Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Киев по примеру Варшавы после своего вступления в ЕС намерен получать из Брюсселя большие денежные дотации. Кулеба полагает, что Украину так хотят видеть среди членов Евросоюза, что примут ее туда на максимально выгодных условиях.
«Что касается политического вектора ЕС, Украина долгое время будет относиться к числу стран, которые Евросоюз должен будет дотировать. Одновременно претендовать на лидерство и получение дополнительных субсидий будет легко», — заключил украинский министр.
Как сообщало EADaily, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью французской радиостанции RFI заявил, что Украина не пересматривала своего намерения вступить в НАТО.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/07/04/ukraina-i-polsha-zaymutsya-reformirovaniem-evrosoyuza-kuleba