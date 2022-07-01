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"Кинотеатр OPEN AIR" в цитадели Бендерской крепости стартует 8 июля

"Кинотеатр OPEN AIR" в цитадели Бендерской крепости стартует 8 июля

На территории Бендерской крепости открывается летний кинотеатр. Площадку для просмотра кинолент разместили прямо под открытым небом. Сейчас завершаются подготовительные мероприятия и монтируется необходимое оборудование. Экран для просмотра будет размещен прямо на стене древней цитадели, которую недавно отреставрировали турецкие строители. Заявлено, что «летний кинозал» сможет вместить около 80 зрителей.

Премьерные показы со зрителями запланированы на 8 и 9 июля, сообщает bendery_fortress в instagram

Вашему вниманию будут представлены такие знаменитые мировые шедевры кинематографа как "ГЛАДИАТОР" 8 июля и "ТРОЯ" 9 июля.

Вход открыт с 21:00, сами сеансы начинаются с 21.30

Непередаваемая ночная атмосфера крепостных стен, объемное звучание, большой экран, удобные места и все это обязательно стоит прочувствовать.

📢Билеты стоимостью 100 рублей Вы можете приобрести на сайте https://biletpmr.com/.
📢В каждый билет входит бокал белого вина.
📢Количество билетов ограничено!
📢На территории будет работать food court, где вы сможете приобрести напитки и закуски.
📢Все справки по телефону 779 98 375
📢 Вход со своей едой и напитками - ЗАПРЕЩЕН.

Директор исторического комплекса «Бендерская крепость» Александр Яськов пообещал, что батальные сцены на большом экране Бендерской крепости оставят незабываемые впечатления у зрителей.

Летний кинотеатр на территории древней цитадели будет работать по выходным в теплое время года – все лето и часть осени.
  • Сегодня, 11:04
  • DTV
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