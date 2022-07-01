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Зеленский заявил о провокациях из Приднестровья

Зеленский заявил о провокациях из Приднестровья

Президент Украины подчеркнул, что не согласен с главой Молдовы Майей Санду о том, что якобы со стороны Приднестровья нет провокаций. Правда, пока они небольшие.

Владимир Зеленский заявил, что угроза со стороны Приднестровья существует. Об этом он сказал 5 июля во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

Президент подчеркнул, что не согласен с главой Молдовы Майей Санду. Он знает, что Приднестровье совершает провокации, передает korrespondent.net.

"Они мелкие, но они есть, Россия это делает. Россия делает это специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны", - заверил президент Украины.

По его словам, Россия пытается поднять потасовку на юго-западной границе Украины. И следующий взрыв этой войны может произойти именно там.

Накануне, 4 июля, президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что у региона нет планов напасть на Украину, но он готов защищаться. «Наши вооруженные силы и оперативная группа российских войск, которая находится с миротворческой миссией в Приднестровье, не вынашивают планов вооруженной агрессии. Мы не будем атаковать, но мы будем защищаться в случае чего», — отметил он.
  • Вчера, 19:16
  • DTV
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