Президент Украины подчеркнул, что не согласен с главой Молдовы Майей Санду о том, что якобы со стороны Приднестровья нет провокаций. Правда, пока они небольшие.
Владимир Зеленский заявил, что угроза со стороны Приднестровья существует. Об этом он сказал 5 июля во время выступления на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.
Президент подчеркнул, что не согласен с главой Молдовы Майей Санду. Он знает, что Приднестровье совершает провокации, передает korrespondent.net.
"Они мелкие, но они есть, Россия это делает. Россия делает это специально, чтобы и там была потасовка, чтобы и там был следующий взрыв этой войны", - заверил президент Украины.
По его словам, Россия пытается поднять потасовку на юго-западной границе Украины. И следующий взрыв этой войны может произойти именно там.
Накануне, 4 июля, президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что у региона нет планов напасть на Украину, но он готов защищаться. «Наши вооруженные силы и оперативная группа российских войск, которая находится с миротворческой миссией в Приднестровье, не вынашивают планов вооруженной агрессии. Мы не будем атаковать, но мы будем защищаться в случае чего», — отметил он.