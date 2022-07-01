В Генеральный инспекторат полиции Молдовы 5 июля поступило более 50 сообщений о заложенной взрывчатке в публичных учреждениях. Как сообщили NM в полиции, все они оказались ложными.
В полиции пока не знают, отправил ли эти сообщения один и тот же человек или несколько.
Отметим, в последние двое суток по Молдове прокатилась волна «минирований». За два дня в полицию трижды сообщали о минировании кишиневского аэропорта. А 5 июля, кроме того, поступили сообщения о минировании парламента, правительства, столичных судов и больниц.
Первое сообщение о «минировании» кишиневского аэропорта поступило в понедельник, 4 июля, в 7:10 утра. А к 10:00 выяснилось, что никакой «бомбы» там нет. Следующее сообщение поступило в тот же день вечером — в 20:35. Как и первое, это сообщение прислали по электронной почте, а отправитель требовал денежное вознаграждение. В 23:45 пограничники сообщили, что информация о минировании не подтвердилась.
В третий раз аэропорт «заминировали» 5 июля ближе к обеду. В 15:15 пограничники сообщили, что тревога вновь оказалась ложной. Все три раза из аэропорта всех эвакуировали, аэропорт приостанавливал работу. Сообщения проверяли полицейские и саперы. Но никаких подозрительных предметов они не обнаружили.
5 июля по Кишиневу прокатилась целая «волна минирований». Первые сообщения о том, что аэропорт Кишинева эвакуируют из-за бомбы, появились в анонимных Telegram-каналах около 14:00. К 14:30 появилась информация о «минировании» зданий правительства и парламента Молдовы.
В 14:50 Генинспекторат полиции (ГИП) сообщил на своей странице в Facebook, что в 14:05 полиция получила электронное сообщение о «минировании» нескольких госучреждений: парламента, правительства, судов, коммерческих центров и аэропорта Кишинева. «На месте работают специализированные службы, чтобы выяснить все обстоятельства», — говорилось в пресс-сообщении. К 16:00 сообщение удалили с официальной страницы ГИП в Facebook. Причину этого не сообщили.
Информацию о «минировании» подтвердило министерство внутренних дел (МВД). В ведомстве отметили, что полиция «получила несколько сообщений о минировании стратегических объектов». И предупредили, что звонившему грозит до 42 тыс. леев штрафа за ложные сообщения о «бомбах».
Через час после сообщения «о бомбах» в Кишиневе «волна минирований» покатилась дальше по Молдове. В 15:00 в полицию поступило сообщение о «минировании» филиала агентства госуслуг в Бельцах. В 15:35 после проверки здания оцепление сняли и сообщили, что информация о «бомбе» не подтвердилась.
После этого появилась информации о «минировании» филиалов Агентства госуслуг в Вулканештах и Кагуле. И эти сообщения оказались ложными.
Какие есть версии
Министр юстиции Сергей Литвиненко связал «волну минирований» с тем, что сегодня столичный суд Чекан рассматривал запрос прокуроров о заочном аресте Владимира Плахотнюка. «Бандитские методы не меняются. Помните, как 7 июня 2019 года, когда Плахотнюк, не желая отдавать власть, организовывал всякие „сообщения о бомбах“ в парламенте и других госструктурах? И сегодня мы видим то же самое. Хорошо, что сегодня мы можем помешать таким комбинациям», — написал министр в соцсети. И предложил ужесточить наказание за ложные сообщения о минировании.
В МВД никаких версий не выдвигали. В коротком пресс-сообщение ведомство призвало жителей страны к спокойствию и подчеркнуло, что обязано проверять каждое сообщение о взрывчатке.
В Гениспекторате полиции сообщили, что 5 июля поступило более 50 сообщений о заложенной взрывчатке в публичных учреждениях. Все они оказались ложными. В полиции пока не знают, отправил ли эти сообщения один и тот же человек или несколько.
Во сколько это обходится государству Один выезд специалистов по разминированию обходится госбюджету РМ в 15-20 тыс. леев. Следовательно, сообщения о минировании, поступившие 5 июля, обошлись госбюджету минимум в 120 тыс. леев.
По информации полиции, в 2021 году зарегистрировали 32 ложных сообщения о бомбах (в 2020 — 30, в 2019 — 33). Авторов сообщений в 2021 году «вычислили» в 17 случаях, большинство из них привлекли к ответственности. По остальным 15 случаям продолжают расследование, злоумышленников пока не нашли.
В Молдове за заведомо ложное сообщение о бомбе закон предусматривает штраф от 27,5 тыс. до 42,5 тыс. леев, до 240 часов общественных работ или до двух лет лишения свободы. newsmaker.md