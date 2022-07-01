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Верховный Совет завершит работу сессии 13 июля

Верховный Совет завершит работу сессии 13 июля

Приднестровский парламент планирует завершить работу III сессии VII созыва на пленарном заседании 13 июля. Такое решение сегодня принял Президиум ВС ПМР.

Как сообщается на сайте ВС ПМР, на заседании Президиума также были представлены законопроекты, подготовленные Комитетами по экономической политике и по региональной политике. С учетом скорого завершения работы сессии, председатели Комитетов предложили рассмотреть представленные законодательные инициативы на пленарном заседании 6 июля. Это в частности, рассмотрение в первом чтении проекта Бюджетного кодекса, отчеты об исполнении в 2021 году государственных целевых программ по развитию туризма и по развитию предпринимательства.

Также планируется рассмотрение в первом чтении законопроектов, которые предусматривают сокращение расходов республиканского бюджета на 2022 год и бюджета ЕГФСС.
  • Вчера, 19:24
  • DTV
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