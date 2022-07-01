Выдан ордер на 30 суток ареста Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Решение было принято судьями Кишиневского суда, офис Чокана.
Плахотнюка обвиняют по трем статьям: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег, передает noi.md.
Власти Молдовы объявили Плахотнюка в розыск в 2019 году и возбудили против него несколько дел, обвиняя его, среди прочего, в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, в том числе в получении выгоды от разграбления активов молдавских банков в 2014 году.
Впоследствии Генеральная прокуратура сообщила, что Интерпол отказался объявить Плахотнюка в международный розыск и решил удалить его из баз данных организации.
На данный момент Владимир Плахотнюк объявлен в национальный и межгосударственный розыск. noi.md