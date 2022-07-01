Dnestr.TV

 
0

Выдан ордер на арест Владимира Плахотнюка

Выдан ордер на арест Владимира Плахотнюка

Выдан ордер на 30 суток ареста Владимира Плахотнюка по делу Metalferos. Решение было принято судьями Кишиневского суда, офис Чокана.

Плахотнюка обвиняют по трем статьям: создание и руководство преступной организацией, мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег, передает noi.md.

Власти Молдовы объявили Плахотнюка в розыск в 2019 году и возбудили против него несколько дел, обвиняя его, среди прочего, в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности, в том числе в получении выгоды от разграбления активов молдавских банков в 2014 году.

Впоследствии Генеральная прокуратура сообщила, что Интерпол отказался объявить Плахотнюка в международный розыск и решил удалить его из баз данных организации.

На данный момент Владимир Плахотнюк объявлен в национальный и межгосударственный розыск.
noi.md
  • Вчера, 19:28
  • DTV
  • Просмотров: 48
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна