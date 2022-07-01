В центрах социального страхования и социальной защиты республики начался приём документов для выплаты материальной помощи вдовам участников боевых действий по защите ПМР.
Согласно постановлениям Правительства ПМР N9 150 и № 156 защитникам Приднестровья производится выплата единовременной материальной помощи к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья и ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.
Государство ежегодно закладывает средства для оказания такой помощи. В этом году ее уже получили 31 человек. Размер выплат составляет 700 рублей, деньги были выплачены двумя траншами: 200 рублей в мае, еще 500 – в июне 2022 года, сообщает novostipmr.com.
Более того, в этом году получатели данных выплат дополнены категорией не вступивших в повторный брак вдов умерших участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, смерть которых не связана с участием в боевых действиях.
Данная выплата (в сумме 700 рублей на каждого получателя) будет производиться центрами социального страхования и социальной защиты на основании письменного заявления с представлением следующих документов и их копий:
документ, удостоверяющий личность заявителя;
справка, выданная Военным комиссариатом вдове (вдовцу) участника боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, подтверждающая участие умершего в боевых действиях по защите Приднестровской Молдавской Республики;
свидетельство о смерти участника боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики;
свидетельство о браке – для супруги (супруга);
уведомление об открытии счета в банке для перечисления материальной помощи.
По всем вопросам назначения и выплаты материальной помощи необходимо обращаться в центры социального страхования и социальной защиты по месту жительства.