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Начался прием документов для выплаты материальной помощи вдовам защитников Приднестровья

Начался прием документов для выплаты материальной помощи вдовам защитников Приднестровья

В центрах социального страхования и социальной защиты республики начался приём документов для выплаты материальной помощи вдовам участников боевых действий по защите ПМР.

Согласно постановлениям Правительства ПМР N9 150 и № 156 защитникам Приднестровья производится выплата единовременной материальной помощи к республиканскому Дню памяти погибших и умерших защитников Приднестровья и ко Дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры.

Государство ежегодно закладывает средства для оказания такой помощи. В этом году ее уже получили 31 человек. Размер выплат составляет 700 рублей, деньги были выплачены двумя траншами: 200 рублей в мае, еще 500 – в июне 2022 года, сообщает novostipmr.com.

Более того, в этом году получатели данных выплат дополнены категорией не вступивших в повторный брак вдов умерших участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, смерть которых не связана с участием в боевых действиях.

Данная выплата (в сумме 700 рублей на каждого получателя) будет производиться центрами социального страхования и социальной защиты на основании письменного заявления с представлением следующих документов и их копий:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка, выданная Военным комиссариатом вдове (вдовцу) участника боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, подтверждающая участие умершего в боевых действиях по защите Приднестровской Молдавской Республики;

свидетельство о смерти участника боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики;

свидетельство о браке – для супруги (супруга);

уведомление об открытии счета в банке для перечисления материальной помощи.

По всем вопросам назначения и выплаты материальной помощи необходимо обращаться в центры социального страхования и социальной защиты по месту жительства.
  • Вчера, 19:34
  • DTV
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