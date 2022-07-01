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В Молдове ОСАГО может подняться в цене на 36%

В Молдове ОСАГО может подняться в цене на 36%

В Молдове обязательное страхование автогражданской ответственности может увеличиться на треть. Национальная комиссия финансового рынка (НКФР) представила на общественное обсуждение проект, предусматривающий внесение изменений в представление, утверждение и применение актуарных расчетов взносов по ОСАГО.

Таким образом, базовая премия по ОСАГО составит 1350 леев, увеличившись на 355 леев или примерно на 36% по сравнению с текущим значением в 995 леев.

Авторы инициативы обосновывают повышение тем, что применение системы бонус-малус не позволяет страховщикам покрыть все расходы. Точнее, за 2020 год из числа заключенных 633 861 договоров ОСАГО 46,2 % воспользовались снижением (премией) 50 % страховой премии, 38,7 % воспользовались снижением (премией) от 5 до 45 %, 14,7% воспользовались классом 7 (премиум без скидки), а для 0,4% был применен малус-класс, сообщает bizlaw.md.

Таким образом, получается, что окончательно собранные страховщиками страховые взносы по 46,2% выданных полисов уменьшаются на 50%. Общая сумма премий, собранных страховщиками в 2020 г., была снижена за счет системы премий малус с 664 млн леев до 459 млн леев, или на 30,93% меньше. Соответственно, соответствующая статистика показывает постепенное снижение уровня средней премии, полученной страховщиками, из-за чрезмерной концентрации страхователей в премиальном классе 17, который пользуется 50%-ной скидкой.

Аналогичным образом, в 2019 году, согласно статистической информации, установлено, что 43,6% (286 339 полисов) от общего числа выданных полисов ОСАГО воспользовались снижением (бонусом) в размере 50% страхового взноса.

Регулятор утверждает, что это влияние существенно, на накопление суммы страховых премий, достаточной для возможности адекватной выплаты страховых возмещений пострадавшим лицам и, в конечном итоге, для защиты прав потребителей.
bizlaw.md
  • Сегодня, 08:13
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