Компания «Шериф» продолжает реализовывать проект «Именные стипендии Шериф», который разработан с целью сохранения, поддержания и развития интеллектуального и творческого потенциала студентов, выявления и поощрения лучших. Приём документов будет осуществляться с 1 по 25 июля 2022 года, сообщает NewsPMR.Com
«Весь пакет документов необходимо предоставлять в электронном виде на адрес электронной почты is_sheriff@sheriff.md. Собеседование со студентами будет осуществляться в онлайн режиме через скайп в заранее оговоренное время. Скайп – sheriff student», - сообщили в компании.
Стипендии могут назначаться студентам дневной (очной) формы обучения:
- четвертого и пятого курсов, обучающимся по программам подготовки специалиста; - четвертого курса, обучающимся по образовательным программам бакалавриата; - первого курса, обучающимся по образовательным программам магистратуры.
Стипендии присуждаются на один семестр независимо от специализации за успешную учебную деятельность, которые одновременно отвечают следующим требованиям: - обучаются в высших учебных заведениях имеющих аккредитацию Приднестровской Молдавской Республики по программам (специалитет, бакалавриат, магистратура); - обучаются на бюджетной или коммерческой основе; - демонстрируют успеваемость на «хорошо» и «отлично», без троек и имеют средний бал не ниже 4,8 по итогам последних четырех семестров до момента подачи заявления.
В сумму среднего балла включаются оценки за экзамены и курсовые работы, прохождение практики, в том числе, успеваемость студента по итогам семестра, в котором подается заявление.
Для получения стипендии студент должен подать анкету-заявление установленной формы в Конкурсную комиссию ООО «Шериф» с приложением соответствующих документов: - заявление-анкета на участие; - копия зачётной книжки, заверенная деканатом – за последние 4 семестра; - копия паспорта; - фотография размером 3х4 мм; - справка об отсутствии академической задолженности; - характеристика из учебного заведения; - копия справки о наличии счета в АПБ (в руб. ПМР).
Стипендия начисляется из расчета по 150 долларов за каждый месяц в рублевом эквиваленте. За летние месяцы – июль и август – стипендия не начисляется.
Дополнительную информацию можно получить перезвонив по телефону «Горячей линии» 0-800-33333 (звонок бесплатный).
«Получение именной стипендии не порождает каких-либо обязательств стипендиата перед ООО «Шериф», - подчеркнули в фирме «Шериф».