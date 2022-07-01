Dnestr.TV

 
0

Фирменная стипендия

Фирменная стипендия

Компания «Шериф» продолжает реализовывать проект «Именные стипендии Шериф», который разработан с целью сохранения, поддержания и развития интеллектуального и творческого потенциала студентов, выявления и поощрения лучших. Приём документов будет осуществляться с 1 по 25 июля 2022 года, сообщает NewsPMR.Com

«Весь пакет документов необходимо предоставлять в электронном виде на адрес электронной почты is_sheriff@sheriff.md. Собеседование со студентами будет осуществляться в онлайн режиме через скайп в заранее оговоренное время. Скайп – sheriff student», - сообщили в компании.

Стипендии могут назначаться студентам дневной (очной) формы обучения:

- четвертого и пятого курсов, обучающимся по программам подготовки специалиста;
- четвертого курса, обучающимся по образовательным программам бакалавриата;
- первого курса, обучающимся по образовательным программам магистратуры.

Стипендии присуждаются на один семестр независимо от специализации за успешную учебную деятельность, которые одновременно отвечают следующим требованиям:
- обучаются в высших учебных заведениях имеющих аккредитацию Приднестровской Молдавской Республики по программам (специалитет, бакалавриат, магистратура);
- обучаются на бюджетной или коммерческой основе;
- демонстрируют успеваемость на «хорошо» и «отлично», без троек и имеют средний бал не ниже 4,8 по итогам последних четырех семестров до момента подачи заявления.

В сумму среднего балла включаются оценки за экзамены и курсовые работы, прохождение практики, в том числе, успеваемость студента по итогам семестра, в котором подается заявление.

Для получения стипендии студент должен подать анкету-заявление установленной формы в Конкурсную комиссию ООО «Шериф» с приложением соответствующих документов:
- заявление-анкета на участие;
- копия зачётной книжки, заверенная деканатом – за последние 4 семестра;
- копия паспорта;
- фотография размером 3х4 мм;
- справка об отсутствии академической задолженности;
- характеристика из учебного заведения;
- копия справки о наличии счета в АПБ (в руб. ПМР).

Стипендия начисляется из расчета по 150 долларов за каждый месяц в рублевом эквиваленте. За летние месяцы – июль и август – стипендия не начисляется.

Дополнительную информацию можно получить перезвонив по телефону «Горячей линии» 0-800-33333 (звонок бесплатный).

«Получение именной стипендии не порождает каких-либо обязательств стипендиата перед ООО «Шериф», - подчеркнули в фирме «Шериф».

NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна