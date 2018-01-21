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10 медалей на чемпионате России - трофеи приднестровских гребцов
Приднестровские гребцы завоевали 10 медалей на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходил на гребном канале «Москва». В соревнованиях приняли участие более трёхсот спортсменов.
Гребцы выступили на дистанциях 200, 500, 1 000 и 5 000 метров в одиночках, а также в двойках и четверках в соответствии с программой чемпионата, сообщает sport.gospmr.org
Представляем результаты воспитанников наших школ:
Алексей Коровашков, 500 м, каноэ-двойка - серебряная медаль;
Алексей Коровашков, спринт 200 м, каноэ-двойка - золотая медаль;
Владислав Чеботарь, 500 м, каноэ-двойка - бронзовая медаль;
Кирилл Шамшурин, 1 000 м, каноэ-двойка - серебряная медаль;
Кирилл Шамшурин, 1 000 м, каноэ-одиночка - серебряная медаль;
Кирилл Шамшурин, 5 000 м, каноэ-одиночка - золотая медаль;
Василий Погребан, 1 000 м, байдарка-двойка - серебряная медаль;
Андрей Ласкорунский, 500 м, байдарка-четверка - серебряная медаль;
Олег Шуринкин, спринт 200 м, каноэ-двойка - бронзовая медаль;
Владимир Полишвайко, 500 м, байдарка-четверка - бронзовая медаль.
По итогу этого чемпионата будет определён стартовый состав сборной Российской Федерации на международный турнир «Кубок Доброй Воли».
- Сегодня, 09:09
- DTV
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