Рост числа заражений коронавирусной инфекцией снова зафиксирован во Франции. По данным минздрава, он составляет последнее время 200 тысяч в день. В аптеках по всей стране, как и в этой, в Лионе, не справляются с потоком желающих сделать тест. Город буквально накрыла волна Covid-19, ставшая седьмой по счету со штаммом Омикрон в главной роли, сообщает euronews.com
"На этой неделе мы наблюдаем рост числа тестов и количества положительных результатов. Сегодня, например, мы сделали 30, это в разы больше, чем раньше. И у половины пациентов обнаружен Covid-19. Так что да, мы можем говорить о резком росте заражений", — говорит фармацевт Эрван Грео.
Французские власти снова напоминают о важности ношения масок, особенно в местах скопления народа и общественном транспорте.
В Германии тоже бьют тревогу. Число заражений по результатам тестов выросло до 150 тысяч в день. Это немного ниже показателей, зафиксированных в Великобритании — 154 с половиной тысячи.
В Италии сообщают о 132 с небольшим тысячах новых случаев.
Похожий тренд "летнего ковида" отмечают власти во всех европейских странах, подчеркивая, что штамм Омикрон отличается высокой контагиозностью. Это грозит европейцам испортить летний отдых и запланированные путешествия.
В Молдове продолжает расти число заражений коронавирусом
В Молдове с 27 июня по 3 июля подтвердили 1014 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это в два раза больше, чем на предыдущей неделе. Об этом 5 июля сообщили в министерстве здравоохранения, пишет newsmaker.md
По данным минздрава, за неделю в лабораториях сделали 17179 тестов на коронавирус и выявили 1014 случаев заражения. Также в министерстве сообщили о трех пациентах, умерших от осложнений COVID-19.
С 27 июня по 3 июля, по информации министерства, в Молдове использовали 1805 доз вакцины от ковида: 277 человек получили первую дозу, 505 — вторую, 1023 — третью. В стране вакцинировали от коронавируса 1 066 437 человека.