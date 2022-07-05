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"Летний" ковид разбушевался в Европе

"Летний" ковид разбушевался в Европе

Рост числа заражений коронавирусной инфекцией снова зафиксирован во Франции. По данным минздрава, он составляет последнее время 200 тысяч в день.
В аптеках по всей стране, как и в этой, в Лионе, не справляются с потоком желающих сделать тест. Город буквально накрыла волна Covid-19, ставшая седьмой по счету со штаммом Омикрон в главной роли, сообщает euronews.com

"На этой неделе мы наблюдаем рост числа тестов и количества положительных результатов. Сегодня, например, мы сделали 30, это в разы больше, чем раньше. И у половины пациентов обнаружен Covid-19. Так что да, мы можем говорить о резком росте заражений", — говорит фармацевт Эрван Грео.

Французские власти снова напоминают о важности ношения масок, особенно в местах скопления народа и общественном транспорте.

В Германии тоже бьют тревогу. Число заражений по результатам тестов выросло до 150 тысяч в день. Это немного ниже показателей, зафиксированных в Великобритании — 154 с половиной тысячи.

В Италии сообщают о 132 с небольшим тысячах новых случаев.

Похожий тренд "летнего ковида" отмечают власти во всех европейских странах, подчеркивая, что штамм Омикрон отличается высокой контагиозностью. Это грозит европейцам испортить летний отдых и запланированные путешествия.

В Молдове продолжает расти число заражений коронавирусом

В Молдове с 27 июня по 3 июля подтвердили 1014 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это в два раза больше, чем на предыдущей неделе. Об этом 5 июля сообщили в министерстве здравоохранения, пишет newsmaker.md

По данным минздрава, за неделю в лабораториях сделали 17179 тестов на коронавирус и выявили 1014 случаев заражения. Также в министерстве сообщили о трех пациентах, умерших от осложнений COVID-19.

С 27 июня по 3 июля, по информации министерства, в Молдове использовали 1805 доз вакцины от ковида: 277 человек получили первую дозу, 505 — вторую, 1023 — третью. В стране вакцинировали от коронавируса 1 066 437 человека.
  • Сегодня, 09:24
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