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В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу

В Германии заявили о провале попытки найти замену российскому газу
фото: Газовый терминал в Германии Legion-Media © Calado

План вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека по замене российского газа поставками СПГ потерпел провал, заявил в беседе с Bild депутат бундестага от ХДС Торстен Фрай.

Издание напомнило, что министр планировал доставить морем в Германию 13 миллиардов кубометров голубого топлива в первой половине 2023 года, что частично позволило бы заменить покупаемые у Москвы энергоресурсы, пишет noi.md

"Стратегия министра Хабека по СПГ провалилась и не сможет заменить то количество газа, которое нам понадобится предстоящей зимой в обозримом будущем. Вот почему мы должны сделать все возможное, чтобы быстро заполнить газохранилища", — сказал Фрай.

Проблема кроется в отсутствии возможностей для Берлина найти необходимые для перевозки СПГ суда, объяснил изданию Мартин Крегер из Союза судовладельцев.

"В торговом флоте Германии нет танкеров-газовозов, которые могли бы перевозить СПГ на большие расстояния. В общей сложности по всему миру доступно почти 500 СПГ-танкеров, но спрос со стороны других регионов высок", — заявил специалист.
  • Сегодня, 09:32
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