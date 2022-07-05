фото: РИА Новости. Вид на жительство иностранного гражданина
Госдума Российской Федерации одобрила поправку о возможности для граждан ДНР и ЛНР, Украины, Казахстана и Молдовы получить вид на жительство в РФ без получения разрешения на временное проживание, пишет ria.ru.
"Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается: иностранному гражданину, являющемуся гражданином Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Казахстан, Республики Молдова или Украины", - отмечено в тексте поправки.
Изменения вносятся в закон "О правовом положении иностранных граждан". Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта об упрощении получения разрешения на временное проживание иностранными студентами.