Dnestr.TV

 
0

Требования к организации парковок закреплены в законе

Требования к организации парковок закреплены в законе

Изменения и дополнения в закон «О безопасности дорожного движения» сегодня приняты на пленарном заседании во втором окончательном чтении. Поправки, внесенные в документ, регламентируют отношения в сфере организации парковочных мест.

В частности, законопроект дает определение таким понятиям как «парковочное место», «парковка», «парковка общего пользования» и «платная парковка» и устанавливает общие для них требования. Так теперь количество парковочных мест в каждом отдельном случае должно будет определяться в соответствии с градостроительными нормативами, которые, в свою очередь, прописаны в строительных нормах и правилах. Также после вступления новой редакции закона «О безопасности дорожного движения» в силу предполагается, что госадминистрации городов и районов займутся составлением реестра парковок. Это должен быть информационный ресурс, в котором будут собраны данные обо всех парковках, общественных и частных, расположенных на территории того или иного населенного пункта, сообщается на сайте ВС ПМР.

Отдельно в законе прописаны требования к общественным и частным парковкам. Что касается общественных, бесплатных парковок. Решение об их создании на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, будут принимать местные власти. Но строго с учетом мнения собственников жилья. На парковках общего пользования, отмечается в законе, обязательны места для инвалидов, могут быть предусмотрены места для автобусов и грузовых машин. А вот установка ограждений на бесплатной парковке или иных способов, мешающих ее использованию, под строгим запретом.

Требования к платным парковкам обширнее. Так законом отдельно оговаривается запрет на организацию частной парковки рядом со школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, спортивными объектами и многоквартирными жилыми домами, а также зданиями, где размещаются органы власти. Размер оплаты за пользование такой парковкой будет устанавливать владелец. Однако местные власти могут определить часы, выходные и праздничные дни, когда парковка будет использоваться бесплатно. Бесплатной она будет и для спецтранспорта (скорой помощи, милиции, аварийных служб и др.). Механизм реализации норм закона будет определен правовым актом Правительства ПМР.

Законопроект подготовлен в рамках гармонизации приднестровского законодательства с законодательством Российской Федерации.
  • Сегодня, 06:44
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • «Прекратите убивать людей» : о лечении в онкоинституте ...
  • Трагедия, которую невозможно забыть
  • Как в Тирасполе и в Бендерах отметили День России (Фото ...
  • Лишить насилие наследства: "из любого замкнутого круга ...
  • У цен на топливо нет педали "тормоз". В Приднестровье ...
  • УЕФА запретил "Шерифу" принимать соперников в Лиге Че ...
  • Когда судьба дарит второй шанс
  • «Гнильцой пахнет». Моргенштерн не приедет на концерт в ...
  • С АРТстиль Вы успеете больше!
  • Галина Басунова из Бендер вышла в финал XII Всероссийск ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна