Изменения и дополнения в закон «О безопасности дорожного движения» сегодня приняты на пленарном заседании во втором окончательном чтении. Поправки, внесенные в документ, регламентируют отношения в сфере организации парковочных мест.
В частности, законопроект дает определение таким понятиям как «парковочное место», «парковка», «парковка общего пользования» и «платная парковка» и устанавливает общие для них требования. Так теперь количество парковочных мест в каждом отдельном случае должно будет определяться в соответствии с градостроительными нормативами, которые, в свою очередь, прописаны в строительных нормах и правилах. Также после вступления новой редакции закона «О безопасности дорожного движения» в силу предполагается, что госадминистрации городов и районов займутся составлением реестра парковок. Это должен быть информационный ресурс, в котором будут собраны данные обо всех парковках, общественных и частных, расположенных на территории того или иного населенного пункта, сообщается на сайте ВС ПМР.
Отдельно в законе прописаны требования к общественным и частным парковкам. Что касается общественных, бесплатных парковок. Решение об их создании на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, будут принимать местные власти. Но строго с учетом мнения собственников жилья. На парковках общего пользования, отмечается в законе, обязательны места для инвалидов, могут быть предусмотрены места для автобусов и грузовых машин. А вот установка ограждений на бесплатной парковке или иных способов, мешающих ее использованию, под строгим запретом.
Требования к платным парковкам обширнее. Так законом отдельно оговаривается запрет на организацию частной парковки рядом со школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, спортивными объектами и многоквартирными жилыми домами, а также зданиями, где размещаются органы власти. Размер оплаты за пользование такой парковкой будет устанавливать владелец. Однако местные власти могут определить часы, выходные и праздничные дни, когда парковка будет использоваться бесплатно. Бесплатной она будет и для спецтранспорта (скорой помощи, милиции, аварийных служб и др.). Механизм реализации норм закона будет определен правовым актом Правительства ПМР.
Законопроект подготовлен в рамках гармонизации приднестровского законодательства с законодательством Российской Федерации.